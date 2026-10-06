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「明潭講金融」新書發表會 陳木在出書回顧金融改革歷程傳承前人經驗

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
「明潭講金融」新書發表會，陳木在出書回顧金融改革歷程傳承前人經驗。記者朱漢崙／攝影
「明潭講金融」新書發表會，陳木在出書回顧金融改革歷程傳承前人經驗。記者朱漢崙／攝影

台灣金融研訓院今日舉辦《明潭講金融》新書分享會，由曾任財政部金融局長、財政部次長的陳木在以「明談金融人生與學思」為題，台灣金融研訓院董事長雷仲達、央行前副總裁許嘉棟到場為他站台致辭，金管會前主委黃天牧也特別前來。

陳木在書中分享數十年金融職涯的所見所思，從金融政策、監督管理到公司治理與人才培育，回顧台灣金融現代化的重要歷程，並與現場金融界先進及讀者交流，盼將一代金融人的專業經驗與制度思維傳承給後進。

雷仲達開場致詞時表示，陳木在是長年並肩參與台灣金融改革的老朋友，兩人三十多年前曾共同赴日本京都參加APEC財政次長會議，並在後續金融工作歷程中多次交流。許嘉棟盛讚陳木在對金融業的貢獻，並且指出陳木在正是在台灣有「科技教父」或「財經之父」盛譽，當時的財政部長李國鼎邀請而加入財政部金融局。

彰化銀行前董事長張明道也特別的提出陳木在非常溫馨的一面，過去他曾經幫助驟然離世的金融局同事的家屬成立信託基金，來幫助小孩順利長大成人完成學業。

陳木在於分享會中指出，《明潭講金融》並非單純的演講集，而是其數十年金融人生的縮影。全書分為「人生觀與金融人生」、「金融管理與政策的思辨與實踐」及「公司治理與制度轉型」三大主軸，從個人生命經驗延伸至金融政策與制度改革，呈現一位金融工作者對專業、責任與社會的長期思考。

他也分享，自己在金融政策與監督管理工作上始終秉持「崇法務實」、「尊重市場機制」的理念，強調重大金融決策應充分研究、廣納意見、集思廣益；從金融行政到銀行經營，更深刻體會制度與實務相互驗證的重要性。書中亦記錄其早期推動金融消費者保護、定型化契約研究、信用卡資訊揭露，以及取消支票刑罰、建立全國徵信制度等經驗，見證臺灣金融制度逐步走向現代化與國際化的歷程。

談及出版初衷，陳木在表示，「明潭」寓意「明白暢談」，希望將一生走過的道路與思考留下紀錄。他認為，金融制度會隨時代變遷，金融科技也持續進步，但專業良知、責任意識及公平競爭等核心價值始終不應改變。透過文字保存金融發展的歷史記憶，也期待與新一代金融工作者展開跨世代對話。

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