聯電18億美元海外可轉債完成訂價 花旗及大摩擔任聯合主辦承銷商

聯電今日宣布完成18億美元海外可轉債完成訂價。由大摩（Morgan Stanley）及花旗環球證券（Citigroup）擔任本次債券發行之聯合全球協調人暨聯合主辦承銷商；香港上海滙豐擔任本次債券發行之聯合承銷商。

聯電雙券種同步發行之可轉換公司債發行案之訂價：(a) 9億美元、以美元計價之臺幣連結零息可轉換公司債，2028年到期（以下簡稱「2028年債券」）；及 (b) 9億美元、以美元計價之臺幣連結零息可轉換公司債，2031年到期（以下簡稱「2031年債券」，與2028年債券合稱「本債券」）。本債券預計於2026年10月13日完成交割，交割尚待相關交割條件滿足。聯電擬將募集資金用於購置機器設備及興建廠房設施。

2028年債券及2031年債券到期時將分別按相當於本金97.99%及98.76%之結算等值金額贖回，相當於到期殖利率分別為每年負1.35%及負0.25%。2028年債券及2031年債券得轉換為聯電於臺灣證券交易所上市之普通股，初始轉換價格分別為每股新臺幣179.19元及新臺幣202.06元（於特定情況下得予調整），分別較聯電於訂價日之收盤價溢價17.50%及32.50%。本債券已獲新加坡證券交易所原則性核准於該交易所掛牌報價。

本債券為臺灣企業有史以來規模最大之雙券種同步發行可轉換公司債發行案。本次發行係於聯電股價自年初以來上漲210%之背景下推出，吸引投資人踴躍參與，獲得來自全球優質長線投資人及絕對報酬型基金約五倍超額認購。兩券均達成負殖利率，且五年期券種之轉換價格新臺幣202.06元，超越聯電有史以來最高股價。本次訂價條件反映投資人深度認可聯電於特殊製程技術之領導地位、對其掌握矽光子先進技術發展以及次世代雲端與邊緣人工智慧應用之業務動能深具信心，高度肯定公司穩健的財務體質。

本次債券發行及因本次債券發行轉換而交付之普通股，未曾亦將不會依美國證券法或任何其他司法管轄區之證券法規辦理登記；除依美國證券法登記規定之豁免規定或於不受該登記規定規範之交易外，不得於美國境內或向美國人發行或銷售。本新聞稿不構成出售任何有價證券之要約或購買任何有價證券之要約邀請；於任何州或司法管轄區內，如該等要約、邀請或銷售屬違法者，亦不得於該州或司法管轄區進行任何該等要約、邀請或銷售。