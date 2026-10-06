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純網銀首家 樂天銀行宣布加入「台灣人才永續行動聯盟」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

AI科技快速演進，金融服務與工作型態持續改變。企業積極投入數位轉型、提升服務效率的同時如何讓人才跟上變革、安心工作並持續成長，已成為企業邁向永續發展的重要課題。樂天國際銀行宣布正式加入「2026 TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，不僅成為首家響應該行動聯盟的純網銀，更藉此機會對外宣示全面深化企業永續經營的決心。

為實踐永續承諾，樂天國際銀行將ESG策略全面貫徹於營運管理與投融資方針：除將氣候等關鍵議題納入投融資決策與風險控管外，亦定期檢視成效、強化利害關係人議合及提升資訊揭露，並致力培育永續人才、深植企業文化，展現純網銀結合數位創新與永續責任的堅定立場。

對金融產業而言，科技是驅動創新的力量，而人才則是支撐創新落地與企業長期發展的核心。樂天國際銀行在推動數位金融創新的同時，持續打造兼具支持性、包容性與韌性的職場環境，讓員工能在快速變動的金融環境中發揮專業、持續成長。

為具體實踐人才永續，樂天國際銀行於9月正式加入「2026 TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，成為首家加入該行動聯盟的純網銀，以實際行動將人才永續理念融入企業發展。率先響應聯盟的「身心與健康」面向，從健康促進、職場安全、彈性工作及家庭支持等方向著手：全面健康照護提供健康檢查補助、醫護諮詢等資源，協助員工建立預防性的健康照護觀念等。

此外，為鼓勵同仁持續精進、打造主動學習的團隊文化，特別舉辦內部學習競賽，透過累積學習時數與知識串聯，讓大家在提升專業技能的同時也能相互交流、共同成長。樂天國際銀行強調身為台灣首家純網路銀行，將持續以數位創新推動金融服務，也以人才作為企業永續成長的重要力量。除了持續深化「身心與健康」相關行動外，也將逐步從人才培育、職涯發展及多元共融等面向推進人才永續，為員工創造更多學習、成長與發揮專業的機會，並為台灣人才永續發展投入更多力量。

樂天 網銀 永續

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