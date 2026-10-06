玉山金控攜三商壽伴下一代成長 保戶子女寫生比賽六地登場

玉山金控（2884）子公司三商壽（2867）於3日舉辦保戶子女寫生比賽，於台北、桃竹、台中、嘉義、台南及高雄六地同步展開，邀請保戶家庭共度充滿創意與溫度的親子時光。本次活動以「繪說話的畫」為主軸，鼓勵孩子透過色彩與線條表達獨特視角，從生活中學習觀察、從自然中探索未知，在創作過程中培養觀察力與想像力。

延續關注環境永續、健康生活與下一代成長的理念，活動現場特別規劃「Eye眼任務」及「守護生態的小小觀察家」主題攤位，將健康與永續融入趣味活動。孩子們透過遊戲與闖關認識護眼知識，以及台灣和玉山豐富的動植物生態，從生活中的小行動出發，學習照顧自己、珍惜環境，讓健康與永續的觀念在親子陪伴中自然扎根。

孩子們細心觀察大自然與周遭景色，發揮豐富想像力，以繽紛色彩呈現眼中的世界，完成一幅幅充滿童趣與個人特色的作品。在家長的陪伴與鼓勵下，孩子們自在揮灑創意、描繪自己的故事，也讓共同創作的時光，成為親子間難忘的回憶。

玉山金控表示，長期以顧客為核心，重視永續與社會共好；三商壽加入玉山後，結合玉山品牌力量與三商壽深耕保戶的基礎，深化對家庭的長期陪伴。雙方持續從顧客需求出發，將金融保險延伸至健康與下一代成長。