凱基人壽卓越保險評比奪四獎

金融業如何從本業回應社會需求、累積長期信任，成為「金融大回饋」的重要課題。呼應金管會《金融業深化社會信任與回饋行動指引》精神，凱基人壽將客戶服務、科技創新、人才發展及品牌文化融入經營，於國內壽險業具指標性的「2026卓越保險評比」再獲四項大獎。除為壽險業唯一獲「卓越客戶滿意獎」的業者，也獲頒「卓越AI科技運用獎」、「卓越人才培育獎」及「卓越品牌形象獎」，展現具體成果。

在客戶服務方面，凱基人壽建構「數位自主」與「專人協助」雙軌模式，完善金融友善措施，包括全台首家取得「失智友善保險公司」認證、率先制定新住民及身心障礙客戶友善服務指引，並推動防詐大使認證；台北客服中心領先業界取得多扶協會授予五星級「無障礙環境場域認證」，透過軟硬體全面升級，實踐友善金融與無障礙服務理念。

「IDEA智慧幕僚平台」獲「卓越AI科技運用獎」，以降低AI使用門檻、知識永續、安全可信賴、場景化應用及敏捷創新五大核心理念，將生成式AI、智慧分析比對、職業代碼輔助預測、醫療文件判讀及內勤智能助理等技術，導入投保、核保、理賠、保戶服務與經營管理，同時將法遵、資安及風險管理納入設計流程，在確保資訊安全的前提下，優化作業效率與決策品質。

人才培育以「扎根培訓、AI轉型、分眾淬煉、實踐永續」四大策略推進，建構「金三角職能培育體系」，培養兼具專業、數位素養與永續思維的保險人才。2025年新進業務員第13個月定著率高達90.18%；業界首創生成式AI對練系統「i-Coach」帶動新人均件成長25%，主管每月可節省3.5天輔導時間，強化培訓效率與學習成效。

凱基人壽表示，將以「我願意+1」行動文化，將金融友善、防詐、弱勢關懷及金融平權融入日常營運，並持續掌握政府政策方向，深化大健康布局，從金融本業出發，具體實踐金融大回饋。