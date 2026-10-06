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雙十旅遊旺季到！台新 Richart 雙重優惠出擊 海外刷卡最高6%回饋

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

雙十連假將至，出國旅遊旺季再起，除了訂機票、排行程，出發前的外幣兌換也是旅人不可少的準備工作。為讓旅客更輕鬆做好出國準備，台新Richart自10月起全面升級外幣旅遊優惠，只要美元餘額達檻，即享外幣ATM提領手續費優惠(不限幣別)，搭配台新Richart卡海外消費最高6%回饋，從出發前換匯到旅途中消費，一次享有雙重優惠。

台新Richart觀察，約3成客戶仍習慣透過分行提領旅遊所需外幣，不僅得負擔手續費，還需要配合分行營業時間。為了讓旅客一次解鎖旅遊優惠，Richart外幣活存帳戶於月底美元餘額達500美元的客戶，當月即可享台新外幣ATM首筆提領免手續費，每人每月限回饋1次；當月至Richart Life APP領取優惠券，並完成換匯任務，刷台新Richart卡於海外指定通路消費，最高享6%回饋，每月加碼最高回饋200點台新Point（信用卡）。透過簡單直覺的存錢任務，旅客不僅能省下換匯提領成本，海外消費也能同步享有加碼回饋，輕鬆完成旅遊金融準備。

因應國人出國旅遊需求持續升溫，台新也持續擴大外幣ATM服務據點，目前全臺分行及便利商店已超過1,000台外幣ATM，旅客不必特別配合分行營業時間，也能就近提領旅遊所需外幣。此外，外幣ATM提領免手續費優惠一路延續至2027年3月，從雙十、光復紀念日連假到明年春節，無論提前規劃的海外旅遊，或臨時起意的小旅行，都能更彈性地做好外幣準備。

台新銀行Richart持續以「簡單、直覺」的數位金融服務，打造更便利的旅遊金融體驗。從出國前的外幣提領，到旅途中的海外消費回饋，台新Richart希望讓旅客少一點繁瑣準備，多一點享受旅程的時間，隨著雙十連假到來，台新Richart透過外幣存滿額任務，為旅客輕鬆準備下一趟旅行。

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