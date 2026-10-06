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富邦人壽攜 PaGamO 推數位素養教育 線下校園宣導、線上遊戲學習並行

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦人壽首度攜手PaGamO推動數位素養教育計畫，10月1日於新北市中和國小舉辦校園宣導活動，帶領學生認識生活中常見的個資與資安風險。富邦人壽／提供
富邦人壽首度攜手PaGamO推動數位素養教育計畫，10月1日於新北市中和國小舉辦校園宣導活動，帶領學生認識生活中常見的個資與資安風險。富邦人壽／提供

隨著數位科技深入日常生活，個人資料保護、資訊安全及防詐意識已成為兒少不可或缺的重要能力。富邦人壽首度攜手數位學習平台「PaGamO」推動數位素養教育計畫，以「線下宣導、線上學習」雙軌並行的模式，協助學生建立正確數位安全觀念，10月1日至新北市中和國小，舉辦校園宣導活動，透過互動體驗、情境教學及趣味問答，帶領學生認識生活中常見的個資與資安風險。

富邦人壽風險控管處副總經理暨風控長簡世炤表示，在數位時代中，個資已成為重要資產，從日常使用網路、社群平台到各項數位服務，都與個資保護息息相關。希望透過本次活動，協助學生了解個資的重要性，建立正確的個資保護觀念，進一步認識資訊安全及數位足跡與隱私保護等議題，讓保護個資、尊重隱私成為日常生活的好習慣。

10月1日的校園宣導，聚焦學生最常接觸的數位生活情境，從密碼設定與保管，到驗證碼使用、數位足跡等議題，結合案例分享與情境教學，引導學生認識潛藏於日常網路行為中的風險。無論是分享照片、參與線上活動，或連接免費Wi-Fi，都可能成為個資外洩的起點。

活動現場安排互動問答及有獎徵答，學生紛紛舉手搶答，分享自身使用網路與社群媒體的經驗。在輕鬆活潑的交流過程中，將原本較為抽象的資安知識轉化為貼近日常生活的觀念，讓數位安全不再只是課堂知識，而能落實於實際行動。

除了實體活動，富邦人壽攜手PaGamO，推出「王國守護者」線上學習任務，運用遊戲化學習機制，將個資保護、資訊安全與數位隱私等議題轉化為學生熟悉且容易理解的學習內容。

在遊戲中，生活裡常見的網路威脅化身為「詐騙怪」與「駭客怪」，玩家必須透過答題與闖關，學習辨識可疑抽獎連結、免費貼圖、神祕問卷及驗證碼要求等常見陷阱；在守護王國的同時，也學會守護自己的姓名、電話及照片等重要個資。

此外，遊戲依不同年齡層規劃「國小天地」、「國中世界」及「高中職世界」等任務賽道，設計貼近學生數位生活情境的學習內容。完成指定任務後，還能解鎖限定虛擬地形等專屬獎勵，透過兼具趣味性與互動性的學習模式，提高學生自主參與意願，讓抽象的數位安全知識更容易理解與記憶。

截至今年九月，系列任務已累計吸引近七萬名學生上線參與挑戰。透過線上任務與實體校園宣導雙軌推動，不僅讓學生在遊戲中學習相關知識，也能透過多元情境反覆練習判斷與思考，逐步建立保護個資、辨識網路風險及尊重他人隱私的觀念。

富邦人壽秉持「金融大回饋」理念，結合風險管理、法令遵循及金融專業，攜手PaGamO打造兼具教育性與趣味性的數位素養學習模式，將個資保護、資訊安全及防詐觀念融入遊戲化體驗，讓數位安全教育更貼近兒少生活。

未來，富邦人壽也將持續深化校園推廣，透過創新且具規模化效益的教育模式，協助學童建立數位風險辨識與自我保護能力，縮減數位素養落差，共同打造更安全、更具韌性的數位環境，落實企業對金融消費者保護與社會共好的承諾。

富邦人壽 素養 線上遊戲

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