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TIS數據揭露背後有文章 金管會的一紙令函引發業者熱議

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
TIS數據揭露背後有文章 金管會的一紙令函引發業者熱議。聯合報系資料庫。
TIS數據揭露背後有文章 金管會的一紙令函引發業者熱議。聯合報系資料庫。

金管會在九月底之前發出了一道令函，已聚焦全體壽險業者的目光，原來這個令函是要求大家對外揭露的T I S的數據，只能夠以當初申請的目標值為上限，令函一出使得業界嘩然，因為如此一來，「好學生」將不能對外揭露在財務運作的實績成果，對投資人而言也缺乏真正透明數字進行研判。

那麼有哪些壽險公司實際的T I S數值排名前五大呢？目前已知包括元大150.0%、富邦140.0%、國泰139.1%、凱基138.2%、南山129.5%。另外名列前五大的兩家壽險公司， T I S的數值分別為新光127.7%、台壽125.0%，在上述的公司當中，元大人壽是唯一非大型壽險公司，而且數值也為全體壽險業最高。

金管會為何要求對外揭露的數值不能夠超過125%，業界認為應該要向業界和投資人清楚說明。所謂的T I S新制，簡單來說就是為了因應I F R S 17 ，以及ICS 2.0這段過渡期，因此金管會採取了本土性的過度措施，在 TIS 嚴格的現時市價評估下，許多傳統壽險公司的真實自有資本（分子）其實面臨巨大侵蝕，因此，金管會允許業者向保險局「借資本」以擴充分子，並且允許業者在計算自有資本時，分階段認列特定減損或「借用」未來的資本空間。

金管會認為這個過度措施有其必要的最重要原因，是在於部分體質較弱的保險公司，若沒有這些過渡措施所扮演「人工呼吸」角色，其未上妝前的真實 TIS 比例可能在 100% 的生死線附近掙扎，換言之，背後的真相是靠著政策寬容撐出好看的數字，但自身的賺錢能力或紮實的資本仍必須繼續加油。

然而，這次金管會發函要求在上述的遊戲規則之下，即使表現更好的業者，仍然必須以當初申報的目標值作為上限，就難免招致外界的「齊頭式平等」爭議，甚至會讓外界聯想，T I S沒有達到125%的壽險公司們，是否金管會全部都希望他們以125%對外揭露，然後對外營造全部安全上壘的表象。這也使當初在同一套遊戲規則之下，表現為前段班的多家業者，也被迫全部壓在 125% ～140% 的極窄區間內。

一旦真實的強弱差距徹底「平庸化」，也會讓外界與保戶完全看不出誰在裸泳、誰真正穩健，這對廣大的市場投資者而言並不不公平，尤其是很多金控都有轉投資壽險公司，金控股的獲利好壞其實受壽險公司的影響不小，尤其是大型壽險公司，有了明確的T I S的數值，投資人在選擇的時候相對也會更放心。

尤其是金管會，現在正在拿捏新制上路之後的壽險公司的股利發放原則，與其讓所有的壽險公司都用齊頭式平等爭取分紅跟政策紅利，金管會不妨一方面把數字做明確透明的揭露，另外一方面，在紅利發放上面依照這些數字的好壞給予不同獎勵，這才是比較公平的做法。尤其「資本適足率」是金管會決定一家保險公司能否「向上繳交現金股利給金控母公司、能否獲得各項業務獎勵的重要依據，這次金管會在T I S的新制採取齊頭式平等的揭露，也會使投資人質疑，是否體質偏弱或資本壓力較大的公司，透過申請過渡措施讓帳面數字好看，就能避免被主管機關緊縮股利上繳或要求立即增資，變相讓母公司或大股東得以把現金分配出去，將風險轉嫁給現在或是未來的保單持有人，這些聯想反而會對整個保險市場更加不利。

金管會 凱基 國泰

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