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升息預期再起、債市資金降溫！投資級債基金仍吸金38億美元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美伊僵局持續延燒，市場對中東局勢發展保持高度關注。隨著伊朗與美國關係再添不確定性，地緣政治風險溢價重新回到市場焦點。同時，紐約聯準銀行總裁暗示聯準會年底前仍有進一步升息可能，美國10年期公債殖利率持續攀升，使債券資產普遍承受價格壓力。

美伊關係持續緊張，加上全球利率維持高檔，債券市場承壓走弱。根據美銀引述EPFR統計，截至2026年9月30日當周，投資等級債券基金淨流入38.3億美元，居各類債券資產之冠，但資金流入力道較前一周明顯放緩，反映投資人面對利率與地緣政治風險仍趨於審慎。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，近期市場情緒亦受到美債殖利率與油價波動影響。隨著美國公債殖利率自多年高點略為回落，美股於10月首個交易日成功扭轉早盤跌勢，主要指數同步收紅。

其中，美國記憶體大廠財報與展望優於市場預期，加上AI新創企業上市消息帶動市場風險偏好，推升科技股與半導體族群表現。然而，油價走升與通膨疑慮仍對整體市場形成壓力，使漲勢相對受限。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，受惠於AI相關投資持續擴張、支持經濟成長的政策效益逐步顯現，以及貸款條件改善、就業市場維持穩健，後市仍可期。

此外，若地緣政治緊張局勢未進一步惡化，也有助市場風險情緒回穩。不過，高通膨環境與利率維持高檔，仍是後續市場不可忽視的重要風險。

在企業基本面方面，謝佳伶指出，整體獲利前景依然樂觀。受惠企業財報表現優於預期、獲利成長範圍持續擴大、AI投資需求強勁以及企業資本支出增加與生產力改善，市場對獲利展望持續上修。但關於勞動成本與原物料價格上升，也可能對部分企業獲利能力帶來壓力，仍值得持續關注。

展望後市，謝佳伶表示，其中可轉債相較股票的投資優勢有望進一步提升，而非投資等級債券在基本面支撐下，仍有機會維持正報酬表現。就策略上，由於可轉債與非投資等級債兼具收益與防禦特性，在市場波動期間通常能提供較佳的下檔保護效果。

謝佳伶表示，整體而言，在當前高利率、通膨與地緣政治風險交錯環境下，透過股票、可轉債及非投資等級債券三大資產類別靈活配置，有助兼顧收益來源與資本增值機會。

策略上建議以多元收益來源與跨資產分散策略，不僅有望提升投資組合韌性，也有望兼顧參與市場上漲潛力與降低下檔風險，在震盪市場中掌握長期投資契機。

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