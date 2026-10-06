房貸荒哀歌！餐飲老闆融資利率借到16% 七期房子打64折法拍

台中七期「市政交響曲」社區近期出現法拍屋，一拍、二拍均流標，三拍打到64折，底價降至1,241萬，拆算車位每坪約32萬，遠低於近一年成交均價47萬元，業者預料會吸引投資人搶標。

根據法院資料，該屋位於13樓，屋主為一家餐飲公司負責人，房子本來向公股銀行貸款，但可能資金周轉問題，去年11月，另外向民間融資公司借款1,415萬元。

資料顯示，此一借款利率達16%，以1,415萬元換算，一年利息要226萬，一個月就要18.8萬元。可能因為壓力過大，借款人未按時支付利息，因此遭到融資公司聲請查封，淪入法拍。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，近年因為銀行面臨「房貸荒」，許多人無法從傳統銀行順利取得放款的中小型建商或特定借款人，只能轉往民間融資公司申貸。

不過，這類融資公司往往會直接開到法定上限的16%年利率，沉重的利息壓力，往往成為壓垮民眾財務的最後一根稻草。

資料顯示，這次七期房子淪入法拍的屋主，房子早在2018年就已貸款取得，很長時間都有按時繳款，但因資金短缺向融資公司抵借貸後，面臨高利息，除了房貸繳不出來，連手機費也欠繳。

徐華辰表示，該屋含車位約43坪，今年第一次法拍底價1,940萬元，拆算車位後每坪約53萬元，高於市場行情，因此流標。二拍降至1,552萬元，和市場行情相當，由於沒有比較便宜，且目前市況不佳，因此仍無人出手。

本月27日將進行三拍，底價降至1,241萬元，換算單坪已來到32萬元，此一價格極具吸引力，預料會吸引不少投資人或自住客出手。