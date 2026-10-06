國泰產「新世紀常青」升級 鎖定65至85歲樂齡族群

面對超高齡社會，退休除了規劃樂活人生，「萬一發生意外，後續醫療與照護費用怎麼辦？」也成為許多銀髮族與家人關心的課題。

國泰產險回應樂齡族群保障需求，改版升級「新世紀常青」專案，鎖定65至85歲樂齡族群，新增3項保障項目，分別為門診實支實付傷害醫療保險金、住院實支實付傷害醫療保險與居家療養慰問保險金，從日常意外、醫療支出、醫材與輔具需求，一路延伸至長期住院後的居家療養，為銀髮族打造更貼近生活情境的保障選擇。

對銀髮族而言，一次跌倒或骨折，影響的不只是當下，而是從門診治療、手術住院，到可能需要置換人工關節、輔助器具等，都可能增加自身與家人的負擔。因此，「國泰產險新世紀常青」除了提供一般意外傷害事故身故、失能、大眾運輸工具傷害事故及重大燒燙傷等保障，更涵蓋門診及住院實支實付型傷害醫療保障，讓保障更貼近日常可能發生的意外風險。

此外，銀髮族常見醫材需求也納入保障範圍，考量年長者可能面臨關節及視力相關醫療需求，「新世紀常青」提供人工髖關節、人工膝關節及人工水晶體等醫材補助保險金，符合約定條件（即醫師表示需置換）則可獲得定額給付，進一步協助長者面對治療選擇時亦多一分保障。

國泰產險構思從「治療」到「生活」，讓保障更貼近銀髮族實際可能遇到的需求；若因意外傷害經醫師評估需要使用輔助器具，例如拐杖、助聽器等，也提供「輔助器具費用保險金」，協助減輕額外支出。同時，住院結束不代表照護結束，返家療養也需要支持。「新世紀常青」專案另一項特色為「居家療養慰問保險金」，若因意外住院治療期間達90日（含）以上可獲定額慰問保障。

「新世紀常青」專案承保年齡為65至85歲（保險年齡），並依不同年齡及保障需求提供多種計畫選擇。國泰產險表示，退休生活的安心不只是準備退休金，也需要為突如其來的意外預先做好風險規劃；透過意外傷害醫療、醫材補助、輔助器具及居家療養等多面向保障，希望陪伴銀髮族在人生下半場安心生活，也為家人減輕一份擔憂。