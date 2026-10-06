快訊

流通商戰／家庭廚房外包化 食品業搶攻Ready to eat

美民調顯示 大陸民眾傾向和平處理兩岸問題

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰產「新世紀常青」升級 鎖定65至85歲樂齡族群

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

面對超高齡社會，退休除了規劃樂活人生，「萬一發生意外，後續醫療與照護費用怎麼辦？」也成為許多銀髮族與家人關心的課題。

國泰產險回應樂齡族群保障需求，改版升級「新世紀常青」專案，鎖定65至85歲樂齡族群，新增3項保障項目，分別為門診實支實付傷害醫療保險金、住院實支實付傷害醫療保險與居家療養慰問保險金，從日常意外、醫療支出、醫材與輔具需求，一路延伸至長期住院後的居家療養，為銀髮族打造更貼近生活情境的保障選擇。

對銀髮族而言，一次跌倒或骨折，影響的不只是當下，而是從門診治療、手術住院，到可能需要置換人工關節、輔助器具等，都可能增加自身與家人的負擔。因此，「國泰產險新世紀常青」除了提供一般意外傷害事故身故、失能、大眾運輸工具傷害事故及重大燒燙傷等保障，更涵蓋門診及住院實支實付型傷害醫療保障，讓保障更貼近日常可能發生的意外風險。

此外，銀髮族常見醫材需求也納入保障範圍，考量年長者可能面臨關節及視力相關醫療需求，「新世紀常青」提供人工髖關節、人工膝關節及人工水晶體等醫材補助保險金，符合約定條件（即醫師表示需置換）則可獲得定額給付，進一步協助長者面對治療選擇時亦多一分保障。

國泰產險構思從「治療」到「生活」，讓保障更貼近銀髮族實際可能遇到的需求；若因意外傷害經醫師評估需要使用輔助器具，例如拐杖、助聽器等，也提供「輔助器具費用保險金」，協助減輕額外支出。同時，住院結束不代表照護結束，返家療養也需要支持。「新世紀常青」專案另一項特色為「居家療養慰問保險金」，若因意外住院治療期間達90日（含）以上可獲定額慰問保障。

「新世紀常青」專案承保年齡為65至85歲（保險年齡），並依不同年齡及保障需求提供多種計畫選擇。國泰產險表示，退休生活的安心不只是準備退休金，也需要為突如其來的意外預先做好風險規劃；透過意外傷害醫療、醫材補助、輔助器具及居家療養等多面向保障，希望陪伴銀髮族在人生下半場安心生活，也為家人減輕一份擔憂。

國泰 族群 銀髮族

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

元大壽「金享元元」 獲肯定

安達產險升級海外旅遊醫療保障 助旅客迎接秋季旅遊旺季

凱基人壽攜手凱基投信 「活利鑫動」新增 TEAM 類全委帳戶

老人免健保藍列優先法案 羅廷瑋：0至6歲兒童免健保應併重

相關新聞

TIS數據揭露背後有文章 金管會的一紙令函引發業者熱議

金管會在九月底之前發出了一道令函，已聚焦全體壽險業者的目光，原來這個令函是要求大家對外揭露的T I S的數據，只能夠以當初申請的目標值為上限，令函一出使得業界嘩然，因為如此一來，「好學生」將不能對外揭露在財務運作的實績成果，對投資人而言也缺乏真正透明數字進行研判。

房貸荒哀歌！餐飲老闆融資利率借到16% 七期房子打64折法拍

台中七期「市政交響曲」社區近期出現法拍屋，一拍、二拍均流標，三拍打到64折，底價降至1,241萬，拆算車位每坪約32萬，遠低於近一年成交均價47萬元，業者預料會吸引投資人搶標。

雙十旅遊旺季 台新Richart雙重優惠 外幣提領免手續費 海外刷卡最高6%

雙十連假將至，出國旅遊旺季再起，除了訂機票、排行程，出發前的外幣兌換也是旅人不可少的準備工作。為讓旅客更輕鬆做好出國準備，台新Richart自2026年10月起全面升級外幣旅遊優惠，只要美元餘額達檻，即享外幣ATM提領手續費優惠(不限幣別)，搭配台新Richart卡海外消費最高6%回饋，從出發前換匯到旅途中消費，一次享有雙重優惠。

新台幣升破31.7元 美元今年反彈近4% 匯銀喊102～103「差不多到頂」

美元指數近期在101之上高檔震盪，今早新台幣匯價以31.76開盤，小升2.8分。開盤半小時內升破31.7，最高匯價來到31.699元。美股四大指數今晨收紅，那斯達克指數漲1.1%收27477點，再創新高；台股今早盤挑戰「5萬」大關，在關前呈震盪走勢。

永豐投顧攜手產官業界 聚焦永續揭露與資本市場再定價

隨著永續資訊逐步與企業財務及投資決策接軌，ESG已從過去的資訊揭露要求，進一步成為資本市場衡量企業風險、轉型能力與長期價值的重要依據。永豐金證券、永豐投顧與中華民國企業永續發展協會共同舉辦「ESG轉型新局。從永續與氣候財務揭露到資本市場再定價」論壇，邀集主管機關、永續顧問、國際信評機構、上市企業與資本市場專家，從政策、揭露、投資及企業實務等不同面向，探討ESG資訊如何進一步影響企業價值與資本市場定價。

富邦蔡家兄弟 看旺AI紅利

AI浪潮席捲全球，台灣憑藉完整科技供應鏈站上浪頭。富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興昨（5）日雙雙看好AI帶給台灣的發展機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。