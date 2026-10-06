快訊

流通商戰／家庭廚房外包化 食品業搶攻Ready to eat

美民調顯示 大陸民眾傾向和平處理兩岸問題

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

聽新聞
0:00 / 0:00

安達產險升級海外旅遊醫療保障 助旅客迎接秋季旅遊旺季

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著雙十國慶連假將至，許多台灣民眾正規劃前往日本、南韓等地欣賞秋季楓紅。為協助旅客安心出遊，安達產險針對熱門旅遊目的地之旅遊保險商品，升級海外突發疾病保障，以因應旅客於秋季旅程中可能面臨的氣候變化、季節性流感及海外就醫等風險。

安達產險提醒旅客，秋季不僅是賞楓旺季，也是流感及流感併發重症較易發生的時節。再加上氣溫驟變與熱門景點人潮眾多，旅客在此期間面臨的健康風險亦相對提高。除了做好保暖與健康管理等個人防護措施外，旅客亦應於出發前檢視自身旅遊醫療保障是否充足。

若於海外發生突發疾病，緊急就醫不僅可能打亂行程安排，亦可能衍生可觀的額外醫療支出。針對上述風險，安達產險升級後的旅遊保險方案，可為台灣旅客提供更全面的保障，主要特色包括：

一、海外突發疾病保障： 日本、南韓、澳洲、紐西蘭及非申根歐洲國家：保障額度提高至2倍。美國及加拿大：保障額度提高至3倍。已皆含法定傳染病及最高12萬美金之海外急難援助服務。

二、水上及陸上交通工具延誤保障： 每滿4小時定額給付$6,000，單一事故累進式給付最高$12,000。涵蓋多種交通工具，包括客運、火車、高鐵、海上巴士或渡輪等交通工具，協助因延誤而受影響的行程安排。

安達產險總經理曾增成表示：「隨著秋季旅遊旺季來臨，完善的行前準備是確保旅程順利的重要關鍵。除了預訂機票與住宿外，旅客也應考量健康與天候風險對行程可能造成的影響，並選擇最符合自身需求的保障方案。此次旅遊保險升級，展現安達產險持續提供高標準保障的承諾，讓客戶能更安心地享受旅程，專注於旅途中的美好體驗。」

產險 流感 保險

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙十旅遊旺季 台新Richart雙重優惠 外幣提領免手續費 海外刷卡最高6%

日韓賞楓買氣增2成 韓國價格優勢成長幅度高

政府若再推國旅補助 旅宿業者認為最重要前三大內容出爐

遊韓機票要變貴？旅遊粉專曝1費用擬漲3倍 旅客離境多付1.3萬韓元

相關新聞

TIS數據揭露背後有文章 金管會的一紙令函引發業者熱議

金管會在九月底之前發出了一道令函，已聚焦全體壽險業者的目光，原來這個令函是要求大家對外揭露的T I S的數據，只能夠以當初申請的目標值為上限，令函一出使得業界嘩然，因為如此一來，「好學生」將不能對外揭露在財務運作的實績成果，對投資人而言也缺乏真正透明數字進行研判。

房貸荒哀歌！餐飲老闆融資利率借到16% 七期房子打64折法拍

台中七期「市政交響曲」社區近期出現法拍屋，一拍、二拍均流標，三拍打到64折，底價降至1,241萬，拆算車位每坪約32萬，遠低於近一年成交均價47萬元，業者預料會吸引投資人搶標。

雙十旅遊旺季 台新Richart雙重優惠 外幣提領免手續費 海外刷卡最高6%

雙十連假將至，出國旅遊旺季再起，除了訂機票、排行程，出發前的外幣兌換也是旅人不可少的準備工作。為讓旅客更輕鬆做好出國準備，台新Richart自2026年10月起全面升級外幣旅遊優惠，只要美元餘額達檻，即享外幣ATM提領手續費優惠(不限幣別)，搭配台新Richart卡海外消費最高6%回饋，從出發前換匯到旅途中消費，一次享有雙重優惠。

新台幣升破31.7元 美元今年反彈近4% 匯銀喊102～103「差不多到頂」

美元指數近期在101之上高檔震盪，今早新台幣匯價以31.76開盤，小升2.8分。開盤半小時內升破31.7，最高匯價來到31.699元。美股四大指數今晨收紅，那斯達克指數漲1.1%收27477點，再創新高；台股今早盤挑戰「5萬」大關，在關前呈震盪走勢。

永豐投顧攜手產官業界 聚焦永續揭露與資本市場再定價

隨著永續資訊逐步與企業財務及投資決策接軌，ESG已從過去的資訊揭露要求，進一步成為資本市場衡量企業風險、轉型能力與長期價值的重要依據。永豐金證券、永豐投顧與中華民國企業永續發展協會共同舉辦「ESG轉型新局。從永續與氣候財務揭露到資本市場再定價」論壇，邀集主管機關、永續顧問、國際信評機構、上市企業與資本市場專家，從政策、揭露、投資及企業實務等不同面向，探討ESG資訊如何進一步影響企業價值與資本市場定價。

富邦蔡家兄弟 看旺AI紅利

AI浪潮席捲全球，台灣憑藉完整科技供應鏈站上浪頭。富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興昨（5）日雙雙看好AI帶給台灣的發展機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。