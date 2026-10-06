安達產險升級海外旅遊醫療保障 助旅客迎接秋季旅遊旺季

隨著雙十國慶連假將至，許多台灣民眾正規劃前往日本、南韓等地欣賞秋季楓紅。為協助旅客安心出遊，安達產險針對熱門旅遊目的地之旅遊保險商品，升級海外突發疾病保障，以因應旅客於秋季旅程中可能面臨的氣候變化、季節性流感及海外就醫等風險。

安達產險提醒旅客，秋季不僅是賞楓旺季，也是流感及流感併發重症較易發生的時節。再加上氣溫驟變與熱門景點人潮眾多，旅客在此期間面臨的健康風險亦相對提高。除了做好保暖與健康管理等個人防護措施外，旅客亦應於出發前檢視自身旅遊醫療保障是否充足。

若於海外發生突發疾病，緊急就醫不僅可能打亂行程安排，亦可能衍生可觀的額外醫療支出。針對上述風險，安達產險升級後的旅遊保險方案，可為台灣旅客提供更全面的保障，主要特色包括：

一、海外突發疾病保障： 日本、南韓、澳洲、紐西蘭及非申根歐洲國家：保障額度提高至2倍。美國及加拿大：保障額度提高至3倍。已皆含法定傳染病及最高12萬美金之海外急難援助服務。

二、水上及陸上交通工具延誤保障： 每滿4小時定額給付$6,000，單一事故累進式給付最高$12,000。涵蓋多種交通工具，包括客運、火車、高鐵、海上巴士或渡輪等交通工具，協助因延誤而受影響的行程安排。

安達產險總經理曾增成表示：「隨著秋季旅遊旺季來臨，完善的行前準備是確保旅程順利的重要關鍵。除了預訂機票與住宿外，旅客也應考量健康與天候風險對行程可能造成的影響，並選擇最符合自身需求的保障方案。此次旅遊保險升級，展現安達產險持續提供高標準保障的承諾，讓客戶能更安心地享受旅程，專注於旅途中的美好體驗。」