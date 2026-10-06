快訊

流通商戰／家庭廚房外包化 食品業搶攻Ready to eat

美民調顯示 大陸民眾傾向和平處理兩岸問題

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基金現增注資逾百億 信評：凱基證券的資本緩衝空間將提升

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評表示，凱基證券公司的現金增資案可提升該公司的資本緩衝空間。

9月30日，母公司凱基金融控股公司宣布將發行不超過7.2億股新股（總金額約介於200億元至250億元），其中約70%的募資所得將直接挹注於凱基證券。此舉旨在把握人工智慧需求強勁成長所帶動資本市場蓬勃發展的商機，同時提升凱基證券的資本水準，以為其日後的業務拓展以及市場競爭力提供支撐。

中華信評認為，此次現金增資將使凱基證券在未來兩年維持強健的資本水準，並增強其資本緩衝空間。中華信評在此次現金增資前的基本情境預測為：凱基證券的風險調整後資本比於未來兩年將介於 10%至 11%。

不過，中華信評目前預期，在現金增資後該公司的風險調整後資本比將提升約 2.0%至 2.5%。此外，此次資本增強計畫亦印證了中華信評的看法，即凱基證券將持續作為母集團的核心成員，且母集團在需要時將及時對其提供支持。

凱基 凱基金 百億

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

智慧經營／兆豐期貨總經理黃世奎 價值服務 擺脫殺價紅海

儒億9月17日起 進行股票初次上櫃前競拍

富邦人壽TIS實際達177% 蔡明興：考慮取消過渡措施

輝達擲1,500億美元買自家股票 估值創10年低 009800掌握AI長線商機

相關新聞

TIS數據揭露背後有文章 金管會的一紙令函引發業者熱議

金管會在九月底之前發出了一道令函，已聚焦全體壽險業者的目光，原來這個令函是要求大家對外揭露的T I S的數據，只能夠以當初申請的目標值為上限，令函一出使得業界嘩然，因為如此一來，「好學生」將不能對外揭露在財務運作的實績成果，對投資人而言也缺乏真正透明數字進行研判。

房貸荒哀歌！餐飲老闆融資利率借到16% 七期房子打64折法拍

台中七期「市政交響曲」社區近期出現法拍屋，一拍、二拍均流標，三拍打到64折，底價降至1,241萬，拆算車位每坪約32萬，遠低於近一年成交均價47萬元，業者預料會吸引投資人搶標。

雙十旅遊旺季 台新Richart雙重優惠 外幣提領免手續費 海外刷卡最高6%

雙十連假將至，出國旅遊旺季再起，除了訂機票、排行程，出發前的外幣兌換也是旅人不可少的準備工作。為讓旅客更輕鬆做好出國準備，台新Richart自2026年10月起全面升級外幣旅遊優惠，只要美元餘額達檻，即享外幣ATM提領手續費優惠(不限幣別)，搭配台新Richart卡海外消費最高6%回饋，從出發前換匯到旅途中消費，一次享有雙重優惠。

新台幣升破31.7元 美元今年反彈近4% 匯銀喊102～103「差不多到頂」

美元指數近期在101之上高檔震盪，今早新台幣匯價以31.76開盤，小升2.8分。開盤半小時內升破31.7，最高匯價來到31.699元。美股四大指數今晨收紅，那斯達克指數漲1.1%收27477點，再創新高；台股今早盤挑戰「5萬」大關，在關前呈震盪走勢。

永豐投顧攜手產官業界 聚焦永續揭露與資本市場再定價

隨著永續資訊逐步與企業財務及投資決策接軌，ESG已從過去的資訊揭露要求，進一步成為資本市場衡量企業風險、轉型能力與長期價值的重要依據。永豐金證券、永豐投顧與中華民國企業永續發展協會共同舉辦「ESG轉型新局。從永續與氣候財務揭露到資本市場再定價」論壇，邀集主管機關、永續顧問、國際信評機構、上市企業與資本市場專家，從政策、揭露、投資及企業實務等不同面向，探討ESG資訊如何進一步影響企業價值與資本市場定價。

富邦蔡家兄弟 看旺AI紅利

AI浪潮席捲全球，台灣憑藉完整科技供應鏈站上浪頭。富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興昨（5）日雙雙看好AI帶給台灣的發展機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。