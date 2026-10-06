凱基金現增注資逾百億 信評：凱基證券的資本緩衝空間將提升

中華信評表示，凱基證券公司的現金增資案可提升該公司的資本緩衝空間。

9月30日，母公司凱基金融控股公司宣布將發行不超過7.2億股新股（總金額約介於200億元至250億元），其中約70%的募資所得將直接挹注於凱基證券。此舉旨在把握人工智慧需求強勁成長所帶動資本市場蓬勃發展的商機，同時提升凱基證券的資本水準，以為其日後的業務拓展以及市場競爭力提供支撐。

中華信評認為，此次現金增資將使凱基證券在未來兩年維持強健的資本水準，並增強其資本緩衝空間。中華信評在此次現金增資前的基本情境預測為：凱基證券的風險調整後資本比於未來兩年將介於 10%至 11%。

不過，中華信評目前預期，在現金增資後該公司的風險調整後資本比將提升約 2.0%至 2.5%。此外，此次資本增強計畫亦印證了中華信評的看法，即凱基證券將持續作為母集團的核心成員，且母集團在需要時將及時對其提供支持。