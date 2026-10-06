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迎接第4季百貨周年慶與消費旺季 匯豐銀推多種信用卡限時優惠

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

迎接第4季百貨周年慶與歲末消費旺季，滙豐銀行整合購物滿額贈禮、消費分期與日常加油等多元消費場景，攜手不同通路推出多種信用卡限時優惠，讓消費者可依自身需求選擇最適切的方案。

滙豐(台灣)商業銀行消費金融管理部負責人黃至弘表示：「第4季向來是百貨周年慶、節慶送禮與家庭採購的重要檔期，除了日常購物與加油，有更多的消費型態為精品採購、3C家電、節慶送禮等，因此滙豐特別結合多個通路，推出包含消費分期、滿額回饋、指定品類加碼等多元活動，卡友可依自身消費需求靈活安排，讓消費更有效率，回饋也更有感。」

全台百貨通路自9月下旬陸續展開周年慶活動，其中，新光三越周年慶於10月1日起由台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、高雄三多店與台南小北門店率先開跑，客戶使用滙豐信用卡於館內消費，搭配各館內分期滿額禮與指定活動加碼，於指定分店滿額最高可享skm points 150,000點！

遠百全台各店周年慶活動包含信義A13、板橋大遠百、新竹遠百及其他分店則自10月15日起接續登場，客戶使用滙豐信用卡於館內消費，全館(不含數位3C & MUJI)累積消費滿新台幣1萬元且分六期最高贈遠東百貨400元十足抵用券、數位3C單筆每滿1萬元並分6期送500元遠東百貨十足抵用券，最高單筆刷20萬元分6期可獲1萬元遠東百貨十足抵用券，此外，刷滙豐卡大額消費分期滿額禮，最多可獲遠東百貨18,000元商品券，上述之全館刷卡禮、數位3C刷卡禮及分期滿額禮每卡每日擇一兌換恕不累贈。

滙豐銀行攜手台北101推出專屬的會員升等禮讚優惠，2026年12月31日前持滙豐信用卡於台北101購物中心單筆消費滿新台幣5,000元，並下載台北101 APP且綁定LINE好友，即晉升終身禮讚會員，並享周年慶檔期間當日最高4小時免費停車，輕鬆購物無負擔。

台北101購物中心周年慶第一波檔期期至10月11日之前，流行美妝單筆每滿新台幣5,000元贈台北101電子抵用券500元，單筆回饋上限12,000元(限量)、國際精品單筆每滿新台幣10,000元贈台北101電子抵用券1,000元，單筆回饋上限32,000元(限量)；全館分期再享加碼回饋，當日分期滿額最高可獲得台北101購物金點數80,000點，等值新台幣20,000元(每位會員限兌一次)，全面搶攻年底送禮購物商機。

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