長債殖利率高檔可能維持更久 資產估值面臨更大的考驗

美國10年期國債殖利率近期升破5.3%，觸及2002年4月以來高點。瑞銀投資研究部指出，雖然目前美債長天期殖利率重返近24年前的水準，但兩個時期的經濟環境並不相同；2002年市場主要擔憂通縮與經濟復甦，如今則是面對較高通膨、強勁名目經濟成長及沉重的財政負擔。

瑞銀全球經濟和策略研究主管兼報告作者Arend Kapteyn表示，當前美債殖利率雖回到2002年的水平，但當時市場關注的是通縮風險及經濟復甦初期，現在則面臨較高通膨、更強勁的名目經濟成長，以及更高的財政壓力，兩者的宏觀背景存在明顯差異。

瑞銀指出，2002年美國通膨率約1.6%，市場甚至擔心通縮；目前通膨率約3.4%，名目GDP成長也超過當時兩倍。財政條件同樣大不相同，2002年美國聯邦債務約占GDP的55%，且債務占比呈下降趨勢，如今利息支出占GDP比重已約3.3%，明顯高於2002年的1.6%。

從經濟環境來看，2002年美國正處於網路泡沫破裂及「911」事件後的復甦階段，全球供應鏈擴張、中國加入世界貿易組織，以及日本長期停滯，均加深市場對低通膨甚至通縮的預期。

反觀目前，美國經濟展現較強韌性，通膨、能源價格及名目經濟成長均高於2002年，加上人工智慧（AI）相關投資帶動新一波資本支出周期，成為支撐美國經濟的重要力量。

金融業者分析，長債殖利率高檔可能維持更久，資產估值因此面臨更大的考驗。