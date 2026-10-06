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新台幣升破31.7元 美元今年反彈近4% 匯銀喊102～103「差不多到頂」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
美元指數近期在101之上高檔震盪，今早新台幣匯價以31.76開盤，小升2.8分。本報資料照片
美元指數近期在101之上高檔震盪，今早新台幣匯價以31.76開盤，小升2.8分。本報資料照片

美元指數近期在101之上高檔震盪，今早新台幣匯價以31.76開盤，小升2.8分。開盤半小時內升破31.7，最高匯價來到31.699元。美股四大指數今晨收紅，那斯達克指數漲1.1%收27477點，再創新高；台股今早盤挑戰「5萬」大關，在關前呈震盪走勢。

美國9月ISM服務業指數54.9，預期55，前值55.4；企業投入價格指數升至74.0，預期73.3，前值72.6，為2022年7月以來最高。

今年以來美元指數反彈3.95%，匯銀認為，受美國經濟良好支撐，美元預期維持強勢，但在102~103附近也差不多到頂。今年市場焦點在利率波動，美國10年期公債利率利率在4.8%至5.3%區間測試後，市場仍可承受。美國經濟展現韌性，AI相關企業的盈餘似乎能支撐較高利率，當前美國經濟處於「金髮女孩經濟」階段。

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