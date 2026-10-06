快訊

衝5萬加馬力！台股開盤12分鐘爆量逾2千億元

把錢花在看不見的地方 日本18年執事揭有錢人生活標準

獨／南投「海盜村」開幕7年突歇業！網友：看到停業才知道有這地方

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐投顧攜手產官業界 聚焦永續揭露與資本市場再定價

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
（左起） 永豐投顧張家恩資深經理、鴻海精密黃奕誠經理、東元電機簡世雄發言人、資誠永續發展服務公司李宜樺董事長、BCSD Taiwan莫冬立秘書長。公司提供
（左起） 永豐投顧張家恩資深經理、鴻海精密黃奕誠經理、東元電機簡世雄發言人、資誠永續發展服務公司李宜樺董事長、BCSD Taiwan莫冬立秘書長。公司提供

隨著永續資訊逐步與企業財務及投資決策接軌，ESG已從過去的資訊揭露要求，進一步成為資本市場衡量企業風險、轉型能力與長期價值的重要依據。永豐金證券、永豐投顧與中華民國企業永續發展協會共同舉辦「ESG轉型新局。從永續與氣候財務揭露到資本市場再定價」論壇，邀集主管機關、永續顧問、國際信評機構、上市企業與資本市場專家，從政策、揭露、投資及企業實務等不同面向，探討ESG資訊如何進一步影響企業價值與資本市場定價。

永豐投顧董事長黃蔭基表示，金管會自2017年推動綠色金融行動方案以來，持續引領永續金融生態圈的正向循環，2024年推出「綠色及轉型金融行動方案」，其中更強化金融業與被投資公司就ESG議題進行對話與互動列為重要行動，也讓「議合」逐漸成為連結金融業與企業永續轉型的重要橋梁。

黃蔭基指出，在總體經濟與產業研究的基礎下，自2019年成立ESG研究小組，陸續取得ASB授權、推出結合財務重大影響指標的SinoPac+永續評鑑，並於2023年正式推出「議合服務」，希望進一步提升機構投資人盡職治理品質與永續投資決策的有用性。隨著永續資訊逐步與財務及投資決策接軌，永豐投顧也希望持續發揮研究與議合量能，建構企業與機構投資人溝通的永續橋梁，引導資金支持低碳永續企業。

永豐投顧長期深耕ESG研究及機構投資人議合服務，串聯企業與資本市場。面對永續揭露制度與投資決策加速接軌，期望透過研究與議合服務，協助投資人掌握企業永續轉型的風險與機會，也讓企業更精準理解資本市場關注重點：永續資訊不只是揭露要求，更成為連結企業價值與資本市場的重要語言。

永豐 資本市場 永續

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中市特定工廠淨零外貿講座 低碳能源發展及企業揭露碳足跡為首要

上市櫃永續揭露 分級接軌

第二屆永續轉型與創新工作坊 六家企業提出具體永續行動方案

來自土地的生命力！企業攜手地方創生 共創ESG永續契機

相關新聞

富邦蔡家兄弟 看旺AI紅利

AI浪潮席捲全球，台灣憑藉完整科技供應鏈站上浪頭。富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興昨（5）日雙雙看好AI帶給台灣的發展機會。

永豐投顧攜手產官業界 聚焦永續揭露與資本市場再定價

隨著永續資訊逐步與企業財務及投資決策接軌，ESG已從過去的資訊揭露要求，進一步成為資本市場衡量企業風險、轉型能力與長期價值的重要依據。永豐金證券、永豐投顧與中華民國企業永續發展協會共同舉辦「ESG轉型新局。從永續與氣候財務揭露到資本市場再定價」論壇，邀集主管機關、永續顧問、國際信評機構、上市企業與資本市場專家，從政策、揭露、投資及企業實務等不同面向，探討ESG資訊如何進一步影響企業價值與資本市場定價。

蔡明忠看好明年 GDP估高個位數成長

富邦集團董事長蔡明忠昨（5）日表示，台灣今年經濟成長率預估可達13%至14%，展望明年，即使無法維持雙位數，「高個位數成長仍值得期待」；富邦金控董事長蔡明興則看好台股今年底前有機會站上5萬點，更直言「一定有機會，就是近在咫尺而已，台積電跳一下就過去了。」

富邦壽考慮取消TIS過渡措施

富邦人壽新一代清償能力制度（TIS）資本成績單實際數字曝光。富邦金控董事長蔡明興昨（5）日表示，富邦人壽上半年採用過渡措施後的TIS資本適足率實際為177%，他透露，富邦人壽其實應該不太需要採用過渡措施，公司正在考慮取消採用過渡措施。

外資前九月淨匯入創新高 市場樂觀

外資錢潮湧台股。金管會昨（5）日公布，9月外資淨匯入178億美元寫史上第三高、約折合新台幣5,684億元；前九月已淨匯入1,083億美元，首度衝破千億美元、約新台幣3.45兆元寫史上同期新高，已達歷年全年最高紀錄近三倍。

央行第2季淨賣匯規模縮減

中央銀行昨（5）日公布第2季買賣外匯淨額，單季淨賣匯44.5億美元，連續二季呈現淨賣匯，上半年累計淨賣匯達170億美元。其中，第1季淨賣匯125.5億美元，第2季降至44.5億美元，顯示央行持續進場調節，因應新台幣及國際匯市波動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。