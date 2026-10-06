央行第2季淨賣匯規模縮減

中央銀行昨（5）日公布第2季買賣外匯淨額，單季淨賣匯44.5億美元，連續二季呈現淨賣匯，上半年累計淨賣匯達170億美元。其中，第1季淨賣匯125.5億美元，第2季降至44.5億美元，顯示央行持續進場調節，因應新台幣及國際匯市波動。

第2季新台幣累計升值1.43角，升幅0.45%，季線也由黑翻紅，反映外資資金進出、國際美元走勢及亞幣變動等因素交互影響。相較第1季，央行第2季淨賣匯規模明顯縮減，匯市供需情勢相對穩定。

外資昨日買超台股718億元，帶動新台幣連四升，昨日以31.788元作收，升4.2分，總成交量25.89億美元，估外資單日匯入15億美元。匯銀人士指出，國際匯市是影響新台幣的重要因素之一，美元與主要貨幣如日圓、人民幣走勢影響出口商與國人預期；但對國內匯市而言，外資因買賣台股的資金進出影響更大。若外資持續看好台股並匯入資金，將為第4季新台幣帶來升值支撐。

央行外匯局長蔡烱民指出，自8月底傑克森洞年會後，市場焦點轉向通膨走勢。9月CPI未顯著下降，使市場對聯準會升息預期升溫，一度認為年底前可能再升息一次；不過，近期PCE物價及非農就業數據偏弱，使短期內再次升息的機率降低，美元走勢也因此出現變化。

蔡烱民表示，截至9月底，外資持有台股及相關資產總額已達1.9兆美元、創歷史新高，外資在台灣匯市的進出，已成為影響新台幣匯率的重要關鍵。近期國際美元一個月內升值約2%，也同步放大新台幣匯率波動。