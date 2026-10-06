外資前九月淨匯入創新高 市場樂觀

外資錢潮湧台股。金管會昨（5）日公布，9月外資淨匯入178億美元寫史上第三高、約折合新台幣5,684億元；前九月已淨匯入1,083億美元，首度衝破千億美元、約新台幣3.45兆元寫史上同期新高，已達歷年全年最高紀錄近三倍。

與近三年全年紀錄相比，今年資金規模更顯驚人。外資2023年全年淨匯入295億美元、2024年增至372億美元寫當時新高，2025年約368億美元，今年前九月就已大幅超越。

市場樂觀預期，若第4季外資動向維持穩定，2026年全年淨匯入規模將改寫外資投資台灣以來最高紀錄，且首度站上千億美元大關。

根據金管會統計，外資史上前五大單月淨匯入紀錄中，2026年就占四席，4月264億美元居冠、5月208億美元第二、9月178億美元第三，8月166億美元則排名第四。

券商主管分析，AI需求持續強勁，台灣出口與企業獲利基本面穩健，加上台股市值不斷墊高，帶動外資擴大台灣市場配置，也讓今年淨匯入規模遠高於過去。

若加計陸資，9月外陸資合計淨匯入178.7億美元，累計前九月淨匯入1,083.9億美元，同刷新歷年同期紀錄。

隨資金持續流入，外陸資累積在台餘額也攀升至4,285.53億美元，約新台幣13.65兆元，續位居史上高檔。資金水位充沛，也為台股後市保留潛在動能。

不過，外資匯入與股票買賣呈現明顯反差。9月外陸資仍賣超上市櫃股票862.7億元、寫歷年同期第三大。

中央銀行昨日公布，9月底我國外匯存底為6,007.45億美元，較8月底減少11.59億美元。

央行外匯局長蔡烱民表示，9月外匯存底減少、主要受到非美貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節等因素影響，其中美元走強及央行進場調節。

不過，蔡烱民指出，9月外資當月淨匯入本金約146億美元，但同期盈餘匯出接近170億美元，兩相抵銷後，外資資金反而呈現淨匯出約23億美元。