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富邦壽考慮取消TIS過渡措施

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

富邦人壽新一代清償能力制度（TIS）資本成績單實際數字曝光。富邦金控（2881）董事長蔡明興昨（5）日表示，富邦人壽上半年採用過渡措施後的TIS資本適足率實際為177%，他透露，富邦人壽其實應該不太需要採用過渡措施，公司正在考慮取消採用過渡措施。

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」昨日舉行贈獎典禮，蔡明興會後接受媒體訪問時，針對富邦人壽TIS資本適足率及過渡措施透露最新規劃。

台灣保險業2026年正式接軌TIS，取代過去的風險資本額制度（RBC），TIS可視為壽險公司的「資本安全墊」，衡量保險公司手上資本能否承受投資、利率、信用及保險等各項風險。

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