蔡明忠看好明年 GDP估高個位數成長

富邦集團董事長蔡明忠昨（5）日表示，台灣今年經濟成長率預估可達13%至14%，展望明年，即使無法維持雙位數，「高個位數成長仍值得期待」；富邦金控董事長蔡明興則看好台股今年底前有機會站上5萬點，更直言「一定有機會，就是近在咫尺而已，台積電跳一下就過去了。」

受惠於AI帶動台灣整體經濟發展，蔡明忠表示，台灣今年經濟成長率預估達13～14%，整體經濟成長非常樂觀。展望明年，蔡明忠認為，即使台灣經濟成長率恐未能維持雙位數，「高個位數成長仍值得期待」，這個是所有台灣人民之福。

台股昨日強勢大漲，加權指數盤中最高觸及49,770點，終場大漲1,236點，以49,712點作收，距離5萬點大關僅差287點。