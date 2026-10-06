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富邦蔡家兄弟 看旺AI紅利

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」典禮，副總統蕭美琴（左五）、富邦集團董事長蔡明忠（左三）、富邦金控董事長蔡明興（右一）出席。記者張文玠／攝影
第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」典禮，副總統蕭美琴（左五）、富邦集團董事長蔡明忠（左三）、富邦金控董事長蔡明興（右一）出席。記者張文玠／攝影

AI浪潮席捲全球，台灣憑藉完整科技供應鏈站上浪頭。富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控（2881）董事長蔡明興昨（5）日雙雙看好AI帶給台灣的發展機會。

蔡明忠認為，AI帶動台灣整體經濟發展，未來一、兩年相當樂觀；蔡明興則指出，AI基礎建設「現在也才走到半路」，台灣這一波能夠大放異彩，是過去50年各產業不斷努力精進、長期累積後爆發的成果。

蔡明忠、蔡明興兄弟昨日出席第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」贈獎典禮。蔡明忠表示，台灣未來一、兩年的經濟表現相當值得期待，主要動能來自AI帶動整體經濟發展，出口也維持強勁成長。他認為，這是所有台灣人民之福，而政府還可以做得更好，思考如何讓AI所創造的紅利使全民都能分享成果。

對於AI帶動台灣經濟與產業的後續展望，蔡明興表示，全世界AI建設獲利最大就兩個國家，一個是台灣、一個是南韓。南韓9月出口額大增83.5%，甚至比台灣還高，但台灣今年經濟成長仍比韓國高，預估台灣應該在13%左右，南韓差不多5%。

蔡明興分析，南韓產業受惠較集中在記憶體產業，台灣則比較分散，有更多產業受益。他認為AI基礎建設應該是會繼續，現在也才走到半路。以目前一些上市公司的財務預測來看，「看起來都是比今年還要更好，蠻值得期待的。」

至於台灣產業的好光景可以維持多久，蔡明興表示，「當然希望維持愈久愈好。」台灣在這一波AI建設上能夠大放異彩，其實是幾十年累積下來的成果，這不是突然發生的，這是過去50年各個產業不斷地努力精進，累積下來以後爆發出來，所以現在是全世界對台灣應該是刮目相看的時候。

富邦兄弟看好台灣未來發展，也呼應「蔡萬才台灣貢獻獎」設立的初衷。蔡明忠表示，10月5日恰好是父親蔡萬才離世滿12年的日子，因此選在這一天舉行贈獎典禮，對紀念父親而言格外具有意義。

蔡明忠回憶，父親生前一直念茲在茲，希望能夠規劃成立這項獎項。父親十分熱愛台灣這片土地，也見證台灣幾十年來的發展，因此希望對台灣做出重要貢獻的人表達敬意與謝意，這也成為「蔡萬才台灣貢獻獎」最初的發想與精神。今年得獎者為明華園戲劇總團與基督教門諾會花蓮黎明機構。

今年適逢富邦成立65周年，蔡明忠表示，隨著富邦與台灣社會發展愈加緊密相連，更能體會父親對土地的深厚情感與社會責任。

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