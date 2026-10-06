中信反毒 建構復元網絡

中國信託反毒教育基金會自去年起將原有的毒品處遇研討會，轉型為大型論壇形式，獲得現場專家學者與實務工作者的正向肯定，昨（5）日再度攜手產官學界，辦理「2026年台灣司法毒品處遇論壇─建構跨領域復元網絡」。

根據法務部矯正署統計，毒品施用者的緩起訴人數，自2016年的3,203人，十年間增加至9,698人，成長了逾三倍；同時期施用毒品在監人數也從9,452人下降至2,871人，大幅下降了七成，顯見歷年的毒品處遇研討會，對台灣藥癮者的處遇方向，帶來了實質的改變，也緩解了獄所收容的負擔。

中信反毒教育基金會昨日再度攜手法務部、衛福部、台灣毒品處遇政策研究學會、美國毒品法庭專業人士協會（All Rise）及美國司法部緝毒署教育基金會（DEAEF）共同舉辦「2026年台灣司法毒品處遇論壇—建構跨領域復元網絡」，延續去年大型論壇形式，以九個分組討論場次進行，現場出席包括行政院政務委員林明昕、法務部部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、衛福部次長莊人祥以及中信反毒教育基金會董事長辜仲諒等貴賓，同時也吸引近500位的專家學者及一線實務工作者報名參與。

林明昕致詞時表示：「謝謝中信反毒教育基金會辜仲諒董事長，願意長期持續的關注毒品政策與議題，透過歷年的國際研討會，我們從美國、德國、日本的經驗，到今年邀請泰國司法部毒品管制局（ONCB）來分享大麻管制的經驗，這些內容都是幫助台灣在毒品政策上滾動調整的重要助力。」

根據內政部警政署的統計資料顯示，毒駕移送法辦的人數從2023年的315件，兩年內就增加到8,659件，而今年上半年，就已達9,710件，超過去年整年的總量，顯示毒駕帶來的社會衝擊，讓政府必須快速的擬定對策，針對毒駕實施唾液快篩試劑的攔阻，成效雖顯著，但同時也為監獄收容帶來新的挑戰與課題。

辜仲諒表示：「現今大麻、電子煙及引發重大社會危害的依托咪酯（喪屍煙彈）正劇烈衝擊著青少年與整個社會的公共安全，這是我們沒辦法忽視的。一個藥癮者的沉淪，往往代表一個破碎的家庭，甚至撕裂社會的安全感，我認為只要問題還在，就有我們可以努力的空間。」

中國信託商業銀行長期支持毒品防制工作，自2015年起持續挹注資源，協助中信反毒教育基金會推動毒品防制教育至今（2026）已邁入第11年，辜仲諒始終相信「反毒是今天不做，明天就會後悔的事」。