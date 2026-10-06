聽新聞
0:00 / 0:00

玉山主辦金寶集團聯貸

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控董事長黃男州（右）與金寶集團董事長許介立（左）共同完成3.9億美元永續連結聯貸案簽約。玉山金控／提供
玉山金控董事長黃男州（右）與金寶集團董事長許介立（左）共同完成3.9億美元永續連結聯貸案簽約。玉山金控／提供

玉山銀行統籌主辦金寶（2312）集團旗下泰金寶科技暨泰金寶電通美金3.9億元永續連結聯貸案，於昨（5）日完成簽約，由玉山金控（2884）董事長黃男州與金寶集團董事長許介立共同出席見證。

本案原訂籌組金額為3億美元，由玉山銀行擔任統籌暨管理銀行，匯聚兆豐銀行、台新銀行等十家金融機構共同參與，獲得1.62倍超額認購，最終以3.9億美元圓滿完成。

玉山持續打造具特色的亞洲區域型銀行，提供企業授信、貿易融資、現金管理等跨境服務，本聯貸案資金為協助企業擴充全球產能、充實中期周轉金，以及整合銀行借款，導入三項永續指標作為授信合作的共同目標。此次聯貸順利完成，不僅展現玉山對企業集團的穩健經營與產業前景的高度認同，也見證了金融機構對推動永續發展策略的信心與支持。

泰金寶科技為專業電子製造服務（EMS）大廠，2001年於泰國掛牌上市（2003年另於台灣發行TDR），作為台商前進東南亞的先行者，以泰國為核心布局全球26處製造據點。集團現積極投入高附加價值新品研發，整合研發設計、全球製造、智慧工廠、能源效率、低碳技術、治理及供應鏈管理等核心能力，轉型為提供系統化解決方案的策略夥伴，協助客戶提升產業競爭力。隨AI產業蓬勃發展，近年也切入雲端伺服器業務，結合新技術夥伴開發量子位元控制系統，將提升集團營運新動能。

玉山銀行積極連動台商全球供應鏈移動腳步，深化海外據點布局，在11個國家地區設有超過36個營業據點。除美國洛杉磯、香港、新加坡、日本及澳洲等分行外，陸續新增達拉斯辦事處、大阪出張所，並規劃設立印度孟買及加拿大多倫多分行，進一步擴大北美與南亞服務版圖，透過「由點連線、由線成面」策略，強化跨境金融服務能力，成為台灣企業走向世界最值得信賴的跨境金融夥伴。

金寶 玉山 泰金寶電通

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

合庫力挺國內食品產業 主辦嘉一香食品26.4億元聯貸完成簽約

元大銀行進駐高雄巨蛋商圈 完成南北雙巨蛋商圈布局

國泰金奪永續金融獎

太普高轉型！以製造事業為核心 推進海外與建設三大事業布局

相關新聞

富邦蔡家兄弟 看旺AI紅利

AI浪潮席捲全球，台灣憑藉完整科技供應鏈站上浪頭。富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興昨（5）日雙雙看好AI帶給台灣的發展機會。

蔡明忠看好明年 GDP估高個位數成長

富邦集團董事長蔡明忠昨（5）日表示，台灣今年經濟成長率預估可達13%至14%，展望明年，即使無法維持雙位數，「高個位數成長仍值得期待」；富邦金控董事長蔡明興則看好台股今年底前有機會站上5萬點，更直言「一定有機會，就是近在咫尺而已，台積電跳一下就過去了。」

富邦壽考慮取消TIS過渡措施

富邦人壽新一代清償能力制度（TIS）資本成績單實際數字曝光。富邦金控董事長蔡明興昨（5）日表示，富邦人壽上半年採用過渡措施後的TIS資本適足率實際為177%，他透露，富邦人壽其實應該不太需要採用過渡措施，公司正在考慮取消採用過渡措施。

外資前九月淨匯入創新高 市場樂觀

外資錢潮湧台股。金管會昨（5）日公布，9月外資淨匯入178億美元寫史上第三高、約折合新台幣5,684億元；前九月已淨匯入1,083億美元，首度衝破千億美元、約新台幣3.45兆元寫史上同期新高，已達歷年全年最高紀錄近三倍。

央行第2季淨賣匯規模縮減

中央銀行昨（5）日公布第2季買賣外匯淨額，單季淨賣匯44.5億美元，連續二季呈現淨賣匯，上半年累計淨賣匯達170億美元。其中，第1季淨賣匯125.5億美元，第2季降至44.5億美元，顯示央行持續進場調節，因應新台幣及國際匯市波動。

國銀信賴產業放款衝破5兆元 軍工最吸金

國銀五大信賴產業放款正式衝破5兆元。據金管會統計，8月底餘額達5兆719億元，8月再新增1,205億元放款量，連四個月單月增額破千億元；上路五個月以軍工新增5,173億元最熱，AI、安控分居二、三。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。