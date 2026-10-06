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彰銀柴寶LINE新貼圖上線

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
彰銀推出LINE好友成長計劃，結合好友活動、全新LINE貼圖及多元數位互動，拉近與客戶的距離。彰銀／提供
彰銀推出LINE好友成長計劃，結合好友活動、全新LINE貼圖及多元數位互動，拉近與客戶的距離。彰銀／提供

為深化數位金融與社群經營，彰化銀行推出「彰銀LINE好友成長計劃」，今（6）日更結合柴寶全新LINE貼圖及多元互動，拉近與客戶距離、提升品牌辨識度，並將單次活動參與延伸為持續數位互動，深化數位服務黏著度。

隨著民眾使用金融服務及接收資訊的習慣日益數位化，LINE官方帳號已不只是單向傳遞訊息的管道，更逐步成為銀行與客戶即時互動的重要數位接點。

彰銀此次透過好友活動與柴寶貼圖雙管齊下，就是希望增加客戶日常接觸與交流機會。

在擴大好友基礎方面，活動期間民眾加入彰銀LINE官方帳號或解除封鎖，完成指定條件，即有機會抽中iPhone 18 Pro。彰銀希望藉此活動誘因吸引更多民眾成為LINE好友，進一步接觸金融服務、優惠及活動資訊。

在增加日常互動方面，同步上線的柴寶全新LINE貼圖，以日常聊天情境為設計核心，涵蓋問候、回應及情緒表達等常用語境，兼顧趣味與實用性。

彰銀透過貼圖分享及使用，讓彰銀吉祥物「柴寶」自然融入民眾日常對話，進一步提升品牌親近感與辨識度。

彰銀指出，此次活動不只著眼於增加LINE好友人數，更希望讓好友加入後能持續與銀行互動。

透過柴寶貼圖創造生活化接觸，再搭配LINE官方帳號提供金融資訊、優惠活動及相關數位服務，將一次性的活動參與逐步轉化為長期互動。

換言之，彰銀希望LINE不只是「加好友」的社群工具，而能進一步成為連結客戶與數位金融服務的入口。當客戶在熟悉的社群環境中持續取得資訊、接觸服務，也有助提高對彰銀數位服務的熟悉度及使用黏著度。

為擴大數位服務觸及，彰銀也整合官方網站、ChaiBo App、LINE官方帳號及實體營業據點等管道，串聯線上與線下資源。

民眾可依自身使用習慣，透過不同管道掌握金融服務、優惠及活動資訊，提高服務取得的便利性。

彰銀近年持續推動數位轉型，並從客戶需求出發，優化行動金融服務與數位溝通體驗。

未來將持續結合數位科技、社群互動及品牌創意，強化客群經營與不同數位服務間的串聯，讓金融服務更自然融入客戶日常生活。

彰銀 貼圖 LINE

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