壽險保費連三月淨流入

富邦人壽新一代清償能力制度（TIS）資本成績單實際數字曝光。富邦金控董事長蔡明興昨（5）日表示，富邦人壽上半年採用過渡措施後的TIS資本適足率實際為177%，他透露，富邦人壽其實應該不太需要採用過渡措施，公司正在考慮取消採用過渡措施。

2026-10-06 02:11