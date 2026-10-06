聽新聞
0:00 / 0:00
壽險保費連三月淨流入
壽險業現金流持續回穩。保發中心昨（5）日公布最新統計顯示，今年8月壽險業總保費收入2,626.3億元、保險給付金額2,231.8億元，單月保費淨流入達394.5億元，不僅連續三個月維持淨流入，更較7月197.1億元增加近一倍，累計前八月保費淨流入達1,828.7億元，較去年同期533億元大增逾2.4倍。
保發中心資料顯示，8月總保費收入2,626.3億元，較7月3,015.8億元減少389.5億元、月減12.9%，但較去年同期1,901.9億元成長38.1%；保險給付金額則由7月2,818.7億元降至2,231.8億元，單月大減586.9億元、月減20.8%。
由於給付降幅明顯大於保費收入，使8月淨流入由7月197.1億元倍增至394.5億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。