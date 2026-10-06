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國銀信賴產業放款衝破5兆元 軍工最吸金

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
無人機示意圖。 美聯社
無人機示意圖。 美聯社

國銀五大信賴產業放款正式衝破5兆元。據金管會統計，8月底餘額達5兆719億元，8月再新增1,205億元放款量，連四個月單月增額破千億元；上路五個月以軍工新增5,173億元最熱，AI、安控分居二、三。

五大信賴產業包括半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊，聚焦科技競爭力、供應鏈安全、國防自主與資安韌性

五大信賴產業放款第一期從4月到12月，新增目標1,200億元，但截至8月底已增加8,375億元、達標率697.9%，相當於原訂目標近七倍。

既然已「高速達標」為何放款還是續增？銀行圈指出，放款持續成長已非政策獎勵帶動，AI、軍工及資安等產業本身的接單、擴產、營運周轉及資本支出需求強勁，才是銀行放款量增的關鍵推力。

觀察單月增額，5月增加1,099億元、6月2,101億元、7月3,061億元，8月則回到1,205億元。銀行圈指出，7月適逢企業發放股息，短期周轉金需求較高，因此單月增額特別突出，8月回落並不代表產業資金需求轉弱。

銀行局副局長王允中也說，五大信賴產業放款多涉及企業短、中期營運周轉金，會受到產業特性、生產周期及資金成本影響，單月變動幅度本來就較大。目前尚未聽聞銀行或企業反映資金吃緊。

從8月產業別來看，五大產業放款仍持續成長。軍工增加680億元最多，安控增加225億元、人工智慧（AI）增加184億元分列前三大。

若拉長從4月至8月累計增額來看，仍以軍工增加5,173億元居冠，人工智慧增加2,842億元、安控增加2,649億元分居二、三名。

銀行圈指出，軍工受無人機、無人艇等新興需求及相關聯貸案帶動，目前仍是放款最大主力。

AI產業則受惠雲端業者持續擴大資本支出，AI伺服器及關鍵零組件拉貨動能強勁，供應鏈業者同步擴產；安控則因企業日益重視資訊安全及營運韌性，帶動相關設備與服務需求穩定成長。

國銀 餘額 韌性

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