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金融、非投等債 法人挺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

全球金融市場波動加劇，美債殖利率快速攀升成為主要壓力來源。10年期美債殖利率一度突破5.3%、創2002年以來新高，全球主要公債同步承壓。投信法人表示，股市應聚焦高成長題材，債券投資則留意體質佳、收益穩定的金融債與非投等債

儘管如此，美股在債券殖利率自高點回落後收復部分失土，顯示市場並未全面轉向避險，而是在高利率環境下重新評估合理估值與成長機會。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，近期長天期殖利率走高，不能單純解讀為市場預期聯準會（Fed）將持續升息。除貨幣政策外，美國經濟與企業投資仍具韌性，AI相關資本支出與企業融資需求增加，加上財政融資需求與地緣政治等因素，均使長期資金成本維持高檔。此外，美國最新通膨數據較預期溫和，Fed官員也持續強調政策將依經濟數據調整，因此市場焦點正由單純預測Fed升息幅度，逐步轉向觀察高利率環境對經濟成長、企業獲利與資本支出實際影響。

股市方面，利率、油價與美國經濟數據仍是牽動市場重要變數。高利率可能持續壓抑股市評價，尤其高估值、尚未獲利或高度仰賴外部融資的企業，對利率變化更為敏感；但高利率並不意味成長題材全面退潮。

AI資本支出仍持續擴張，需求由先進製程、半導體設備與HBM，進一步延伸至CCL、載板、散熱、電力與資料中心等供應鏈環節。張繼文表示，台灣在全球AI與半導體供應鏈中具重要地位，若資本支出、訂單與企業獲利持續成長，科技族群仍具基本面支撐。現階段投資應更聚焦企業基本面與獲利成長。

債市方面，長天期美債殖利率升至歷史相對高檔，短線仍可能受通膨、財政融資需求與Fed政策預期影響維持較大波動。不過，固定收益市場往往較貨幣政策提前反映未來方向，目前殖利率已反映相當程度升息與財政風險，較高票息也重新提供收益支撐。並透過不同券種與存續期間的多元配置策略，降低利率波動。

非投等債 法人 殖利率

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