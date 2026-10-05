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史上最狂外資年！前九月淨匯入3.45兆 全年紀錄要改寫了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
外資錢潮湧台股。聯合報系資料照
外資錢潮湧台股。聯合報系資料照

外資錢潮湧台股。金管會5日公布，9月外資淨匯入178.5億美元寫史上第三高、約折合新台幣5,684億元；前九月已淨匯入1,083億美元，首度衝破千億美元、約新台幣3.45兆元寫史上同期新高，更已達歷年全年最高紀錄近三倍。

與近三年全年紀錄相比，今年資金規模更顯驚人。外資2023年全年淨匯入295億美元、2024年增至372億美元寫當時新高，2025年約368億美元，今年前九月就已大幅超越。

市場樂觀預期，若第4季外資動向維持穩定，2026年全年淨匯入規模將改寫外資投資台灣以來最高紀錄，且首度站上千億美元大關。

今年資金狂潮也反映在單月排名。外資史上前五大單月淨匯入紀錄中，2026年就占四席，4月264億美元居冠、5月208億美元第二、9月178.5億美元第三，8月166億美元則排名第四。

券商主管分析，AI需求持續強勁，台灣出口與企業獲利基本面穩健，加上台股市值不斷墊高，帶動外資擴大台灣市場配置，也讓今年淨匯入規模遠高於過去。

若加計陸資，9月外陸資合計淨匯入178.7億美元，累計前九月淨匯入1,083.9億美元，同刷新歷年同期紀錄。

隨資金持續流入，外陸資累積在台餘額也攀升至4,285.53億美元，約新台幣13.65兆元，續位居史上高檔。資金水位充沛，也為台股後市保留潛在動能。

不過，外資匯入與股票買賣呈現明顯反差。9月外陸資仍賣超上市櫃股票862.7億元、寫歷年同期第三大。

累計前九月更賣超1兆3,525億元，寫同期最大，但同期外陸資淨匯入仍達1,083.9億美元、約3.45兆元。顯示外資賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。

換言之，外資累計前九月淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及前九月賣超台股的數字上。

淨匯入 外資 新台幣

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