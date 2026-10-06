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創新板股票 納權證標的
臺灣證券交易所近日公告認購（售）權證市場發行制度的優化措施，期能有助提升權證發行品質，另並開放創新板上市股票得為權證標的，豐富權證標的多元性。
考量近年權證發行數量、交易實務需求及發行人風險，證交所修正調降現行權證發行人發行額度上限，期促使發行人增進權證發行品質；另為確保發行人自行註銷權證後，仍有足夠之權證以供報價所需，故調整發行人得自行註銷權證之比例。
另考量創新板現行交易制度與一般板完全接軌，包含已開放信用交易、有價證券借貸、當日沖銷及盤中零股交易等，且實施成效良好，因此繼去年全面取消合格投資人限制，放寬投信基金投資創新板股票額度後，進一步開放創新板股票得為權證標的，除豐富我國權證商品之多元選擇，亦增進創新板股票商品多元性。
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