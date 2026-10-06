上市櫃永續揭露 分級接軌

為兼顧市場資訊需求與企業執行量能，金管會與環境部日前聯合宣布，在國家永續目標不變的前提下，正式調整我國上市櫃公司接軌IFRS永續揭露準則之路徑。新制採「分級接軌」策略，聚焦高排放與大規模企業，同時大幅減輕中小型企業負擔，讓企業資源能實質投入設備更新與減碳，邁向穩健轉型。

根據最新政策調整，主要涵蓋四大重點：一是縮小強制接軌範圍：強制完整接軌對象由原規劃的近1,970家，調整為資本額達20億元以上，以及資本額未達20億元但屬環境部納管的排碳大戶，合計約560家；其餘約1,410家小型非納管企業免除完整接軌，但仍須揭露基本氣候資訊。

二是第三階段循序漸進：2028年接軌的第三階段公司，前兩年先揭露氣候資訊，2030年起再擴大至氣候以外議題，上下游範疇三排放則改為自願揭露；三是免除母公司個體確信：第二、三階段公司免除母公司個體層級範疇一、二的確信要求，僅需依時程就合併集團層級取得確信。

四是給予申報彈性：接軌初期前兩年，永續專章可延至股東會前14日隨年報申報，第三年起才恢復與財報同步申報，但金融、保險及證券期貨業維持原案。

政治大學會計學系教授陳明進在臺灣證券交易所官網「焦點」專欄指出，近期調查顯示，第三階段公司高達八成以上面臨接軌困難，特別在辨識非氣候議題與取得供應鏈數據上量能吃緊。國際如歐盟「永續綜合法規套案（Omnibus I）」亦大幅提高CSRD門檻、精簡申報項目，日、韓、星等國也採分階段推進。

此次受納管的560家企業雖僅占全體家數不到三成，但其市值占全體逾87％、範疇一及二排放更囊括96％，已高度涵蓋主要市場風險。其餘1,410家雖免強制完整接軌，仍須揭露氣候治理與自身排放，絕非「退出轉型」，而是給予充裕時間建立能力。

政府亦同步推動跨部會配套，包括環境部擴充本土碳足跡係數、提供GWP轉換模組，以及兩部會協調確信與查驗作業，避免同一份數據重複查核，讓揭露數據具備公信力且降低成本。金管會並預計於2030年再次滾動檢討，確保制度與國際同步，引導資金與產業邁向2050淨零目標。