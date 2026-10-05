外資前9月淨匯入1083億美元 創同期新高

台股9月延續漲勢，一度衝破48000點大關。金管會統計，9月單月外陸資淨匯入178.70億美元，創近5年同期第1大淨匯入；推升今年截至9月底累計淨匯入1083.9億美元，創史上同期新高。

金管會今天發布外資及陸資投資國內證券情形。金管會表示，9月單月外陸資賣超上市櫃股票為新台幣862.70億元，創近5年同期第3大賣超；今年截至9月底，外陸資累計賣超1兆3525.29億元，創近5年同期第1大賣超規模。

金管會指出，9月單月外陸資淨匯入178.70億美元，創近5年同期第1大淨匯入；累計今年截至9月底淨匯入1083.9億美元，創史上同期新高。

金管會表示，外陸資對台股財務性投資，是依國內外總體經濟情勢及投資策略進行資產配置，短期或有受相關因素影響，而調節持股及匯出入資金，長期而言，外資仍是持續匯入資金投資台股。

根據金管會資料，外陸資今年多數月份呈現匯入，不過，隨著美伊戰爭2月底爆發後，國際股市與台股波動加劇，拖累台股3月表現，外陸資3月轉呈小幅匯出，市場回穩後，外陸資4月到6月呈現匯入，7月台股修正又轉呈匯出；不過，隨台股8月反彈逾3000點，8月外陸資轉呈淨匯入。