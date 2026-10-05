元大銀行進駐高雄巨蛋商圈 完成南北雙巨蛋商圈布局

元大銀行持續優化服務據點布局，北高雄分行正式進駐高雄巨蛋商圈，成為深耕北高雄市場的重要服務據點；搭配日前完成遷址的東台北分行，共同完成南北雙巨蛋商圈布局，進一步強化兩地服務量能，提供客戶更便利且完整的金融服務。

北高雄分行位於高雄市左營區博愛二路450號，坐落高雄巨蛋商圈核心地帶；東台北分行新址則位於台北市松山區南京東路四段130號，鄰近台北小巨蛋商圈。兩處據點分別位處南北重要商業核心區域，匯聚多元金融服務需求。北高雄分行開幕後，將進一步強化元大銀行於核心都會區的服務網絡及在地經營量能。

隨著民眾理財需求日益多元，金融服務已從傳統存放款業務逐步延伸至人生各階段的財務規劃與資產管理。近年高雄資產管理專區發展帶動金融服務持續創新，也提升市場對專業化與整合型金融服務的需求。因應區域金融發展趨勢，元大銀行透過設立北高雄分行，進一步深化北高雄市場經營。

元大銀行表示，財富管理的關鍵不僅在於掌握市場機會，更在於善用時間價值與長期規劃。為此，元大銀行結合銀行、證券、投信、投顧及保險等集團資源，提供涵蓋理財規劃、資產配置、退休準備、財富傳承及信託規劃等多元服務，透過專業顧問團隊與一站式金融服務平台，協助客戶建構符合不同人生階段需求的長期資產配置策略。

展望未來，元大銀行將結合實體服務網絡與數位金融優勢，持續強化財富管理及綜合金融服務量能，提供更貼近客戶需求的金融服務。為慶祝北高雄分行開幕及完成南北雙巨蛋商圈布局，元大銀行同步推出「北高雄．幸福主場 創富列車」及「東台北．精彩啟程 創富列車」系列活動，透過理財講座、金融諮詢等活動，邀請民眾共同參與，掌握最新理財趨勢與市場觀點。