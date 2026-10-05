快訊

台股明天就能上五萬點？外資大買台積電、台達電 雙雙近期最大筆

蔡康永回應蔣萬安衝上微博熱搜 陸網反應曝光

市價16億！海巡破獲近10年最大量大麻 攔截貨車扣815公斤毒品

聽新聞
0:00 / 0:00

元大銀行進駐高雄巨蛋商圈 完成南北雙巨蛋商圈布局

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行北高雄分行正式開幕，進駐高雄巨蛋商圈核心地帶，結合亞洲資產管理中心發展趨勢，以更完善的金融服務滿足在地居民及企業客戶需求。元大銀行／提供
元大銀行北高雄分行正式開幕，進駐高雄巨蛋商圈核心地帶，結合亞洲資產管理中心發展趨勢，以更完善的金融服務滿足在地居民及企業客戶需求。元大銀行／提供

元大銀行持續優化服務據點布局，北高雄分行正式進駐高雄巨蛋商圈，成為深耕北高雄市場的重要服務據點；搭配日前完成遷址的東台北分行，共同完成南北雙巨蛋商圈布局，進一步強化兩地服務量能，提供客戶更便利且完整的金融服務。

北高雄分行位於高雄市左營區博愛二路450號，坐落高雄巨蛋商圈核心地帶；東台北分行新址則位於台北市松山區南京東路四段130號，鄰近台北小巨蛋商圈。兩處據點分別位處南北重要商業核心區域，匯聚多元金融服務需求。北高雄分行開幕後，將進一步強化元大銀行於核心都會區的服務網絡及在地經營量能。

隨著民眾理財需求日益多元，金融服務已從傳統存放款業務逐步延伸至人生各階段的財務規劃與資產管理。近年高雄資產管理專區發展帶動金融服務持續創新，也提升市場對專業化與整合型金融服務的需求。因應區域金融發展趨勢，元大銀行透過設立北高雄分行，進一步深化北高雄市場經營。

元大銀行表示，財富管理的關鍵不僅在於掌握市場機會，更在於善用時間價值與長期規劃。為此，元大銀行結合銀行、證券、投信、投顧及保險等集團資源，提供涵蓋理財規劃、資產配置、退休準備、財富傳承及信託規劃等多元服務，透過專業顧問團隊與一站式金融服務平台，協助客戶建構符合不同人生階段需求的長期資產配置策略。

展望未來，元大銀行將結合實體服務網絡與數位金融優勢，持續強化財富管理及綜合金融服務量能，提供更貼近客戶需求的金融服務。為慶祝北高雄分行開幕及完成南北雙巨蛋商圈布局，元大銀行同步推出「北高雄．幸福主場 創富列車」及「東台北．精彩啟程 創富列車」系列活動，透過理財講座、金融諮詢等活動，邀請民眾共同參與，掌握最新理財趨勢與市場觀點。

布局 高雄 元大

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

玉山銀行統籌 泰金寶科技、泰電通3.9億美元永續連結聯貸案

富邦人壽攜手高科大深化產學合作 三年累計逾600位學生受惠

凱基人壽攜手凱基投信 「活利鑫動」新增 TEAM 類全委帳戶

企業與銀行的往來，不只資金收付

相關新聞

元大銀行進駐高雄巨蛋商圈 完成南北雙巨蛋商圈布局

元大銀行持續優化服務據點布局，北高雄分行正式進駐高雄巨蛋商圈，成為深耕北高雄市場的重要服務據點；搭配日前完成遷址的東台北分行，共同完成南北雙巨蛋商圈布局，進一步強化兩地服務量能，提供客戶更便利且完整的金融服務。

台新銀推出LINE理財訂閱服務 助客戶即時掌握基金投資脈動

在市場波動加劇、資訊來源日益分散的環境下，投資人雖然可以輕易取得市場消息，卻未必能有效轉化為投資決策。根據台新銀行基金用戶訪談研究指出，近4成基金客戶即使已鎖定感興趣的市場或產業，仍因不熟悉基金標的挑選而停留在觀望階段，顯示投資意向與實際交易存在斷點。

富邦人壽TIS實際達177% 蔡明興：考慮取消過渡措施

富邦人壽新一代清償能力制度（TIS）資本成績單實際數字曝光。富邦金（2881）董事長蔡明興5日表示，富邦人壽上半年採用過渡措施後的TIS資本適足率實際為177%，他透露，富邦人壽其實應該不太需要採用過渡措施，公司正在考慮取消採用過渡措施。

央行公布外匯存底9月為6007.45億美元 減11.59億美元

中央銀行今（5）日公布，9月底我國外匯存底為6007.45億美元，較上月底減少11.59億美元，仍守住6000億美元大關。另一方面，外資持有國內股債及新台幣存款合計增至1兆9272億美元，約當外匯存底321%，較8月底309%提高12個百分點。

央行連續二季淨賣匯 第2季44.5億美元、上半年170億美元

央行今公布第二季買賣外匯淨額為淨賣匯44.5億美元，連續2季淨賣匯，累計上半年淨賣匯為170億美元。

凱基人壽攜手凱基投信 「活利鑫動」新增 TEAM 類全委帳戶

台灣正式邁入超高齡社會，隨著平均壽命持續延長，退休後的人生可能長達二、三十年，如何兼顧保障、資產累積與退休現金流，已成為現代人不可忽視的重要課題。為提供更多元的資產配置選擇，凱基人壽再度攜手凱基投信，於「凱基人壽活利鑫動變額壽險」及「凱基人壽活利鑫動變額年金保險」新增「凱基台灣TEAM全權委託管理帳戶（台幣）」，協助保戶透過專家代操的類全委帳戶，進行長期資產配置規劃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。