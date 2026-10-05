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永豐投顧攜手產官業界 聚焦永續揭露與資本市場再定價

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
「ESG轉型新局：從永續與氣候財務揭露到資本市場再定價」論壇 (左起) 永豐投顧曾信凱副總、永豐投顧總經理黃柏棠、金管會副處長施宜君、永豐投顧董事長黃蔭基、資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、惠譽信評副總監韋志遠、BCSD Taiwan秘書長莫冬立。圖／永豐金證券提供
「ESG轉型新局：從永續與氣候財務揭露到資本市場再定價」論壇 (左起) 永豐投顧曾信凱副總、永豐投顧總經理黃柏棠、金管會副處長施宜君、永豐投顧董事長黃蔭基、資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、惠譽信評副總監韋志遠、BCSD Taiwan秘書長莫冬立。圖／永豐金證券提供

隨著永續資訊逐步與企業財務及投資決策接軌，ESG已從過去的資訊揭露要求，進一步成為資本市場衡量企業風險、轉型能力與長期價值的重要依據。永豐金證券、永豐投顧與中華民國企業永續發展協會（BCSD Taiwan）9月30日共同舉辦「ESG轉型新局：從永續與氣候財務揭露到資本市場再定價」論壇，邀集主管機關、永續顧問、國際信評機構、上市企業與資本市場專家，從政策、揭露、投資及企業實務等不同面向，探討ESG資訊如何進一步影響企業價值與資本市場定價。

永豐投顧董事長黃蔭基表示，金管會自2017年推動綠色金融行動方案以來，持續引領永續金融生態圈的正向循環，2024年推出綠色及轉型金融行動方案，其中更強化金融業與被投資公司就ESG議題進行對話與互動列為重要行動，也讓「議合」逐漸成為連結金融業與企業永續轉型的重要橋梁。

黃蔭基指出，在總體經濟與產業研究的基礎下，自2019年成立ESG研究小組，陸續取得SASB授權、推出結合財務重大影響指標的SinoPac+永續評鑑，並於2023年正式推出議合服務，希望進一步提升機構投資人盡職治理品質與永續投資決策的有用性。隨著永續資訊逐步與財務及投資決策接軌，永豐投顧也希望持續發揮研究與議合量能，建構企業與機構投資人溝通的永續橋梁，引導資金支持低碳永續企業。

金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君在論壇分享「綠色及轉型金融行動方案：如何引領資金看見台灣永續實力」，從政策角度解析我國如何透過金融力量支持企業永續轉型。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺以「IFRS永續相關財務揭露：企業永續轉型契機」為題，探討永續與氣候資訊逐步納入財務揭露系統後，企業如何將永續風險與機會進一步連結營運及財務管理，從企業IFRS揭露引導企業思考ESG風險機會下的永續發展營運模式。惠譽信評亞太區ESG及永續金融副總監韋志遠副總監，也分享「資本市場再定價下的海內外投資人關注重點」，從國際資本市場視角解析投資人如何運用ESG資訊，以及企業永續績效如何逐漸成為評估企業風險與價值的重要資訊。

論壇壓軸則以「揭露與溝通：投資人如何在ESG轉型中影響企業價值與資本市場定價」為題進行座談，由BCSD Taiwan秘書長莫冬立主持，邀請資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、東元電機發言人暨公司治理主管簡世雄處長、鴻海精密投資人關係暨永續推動辦公室經理黃奕誠，以及永豐投顧資深經理張家恩理共同與談，從顧問、企業與資本市場等不同角色，討論什麼ESG資訊才真正具有投資決策價值，以及投資人與企業如何透過議合與雙向溝通，促使永續資訊從揭露進一步轉化為企業策略與價值創造的一環。

永豐投顧表示，長期深耕ESG研究及機構投資人議合服務，串聯企業與資本市場。面對永續揭露制度與投資決策加速接軌，期望透過研究與議合服務，協助投資人掌握企業永續轉型的風險與機會，也讓企業更精準理解資本市場關注重點：永續資訊不只是揭露要求，更成為連結企業價值與資本市場的重要語言。

永豐 資本市場 永續

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