元大幸福日送愛15年 贈第一萬份專屬大禮包守護偏鄉學童

「每一位孩子都應有自己專屬的禮物。」秉持這樣的信念，元大金控暨元大文教基金會主辦的元大幸福日活動，今年邁入第15年。10月3日特別邀請彰化縣興華國小及高雄市溝坪國小將近百位偏鄉學童，探索台南十鼓文創園區糖廠文化。活動更送出第1萬份幸福大禮包，迎來重要的里程碑。

元大文教基金會深信，教育與文化能為孩子打開看世界的另一扇窗。這次活動特別選擇由百年糖廠轉型而成的十鼓文創園區，讓學童認識製糖產業與傳統鼓藝文化，並安排擊鼓體驗，讓孩子親身感受音樂律動與團隊合作的樂趣。此外，孩子們也動手製作「DIY祈福小鼓吊飾」，留下獨一無二的幸福紀念。

元大幸福日特別安排學童走進建立於五重壓榨機上的夢糖劇場，透過透明玻璃步道俯瞰糖廠空間，體驗歷史、工業與鼓樂交織的視聽饗宴，感受傳統文化與藝術創新的魅力。孩子們不只是參觀，更能透過五感體驗認識在地文化，開拓美學視野，也為這趟幸福旅程增添更多難忘回憶。

除體驗鼓樂藝術與手作樂趣，元大文教基金也為每位學童準備量身打造概念的幸福大禮包，內含全新運動衣褲及球鞋，看著孩子們臉上洋溢著無比燦爛的笑容，這正是元大幸福日多年來持續前行的最大動力。每一份專屬禮物，不只是實質支持，更凝聚對偏鄉學童的關懷與祝福。

元大金控（2885）集團表示，將持續深耕全台各個角落，透過多元體驗與支援，為偏鄉學童注入前進力量，鼓勵孩子們勇敢追夢。