台股激情創高新台幣相對淡定 匯價連4升收31.788元

在市場波動加劇、資訊來源日益分散的環境下，投資人雖然可以輕易取得市場消息，卻未必能有效轉化為投資決策。根據台新銀行基金用戶訪談研究指出，近4成基金客戶即使已鎖定感興趣的市場或產業，仍因不熟悉基金標的挑選而停留在觀望階段，顯示投資意向與實際交易存在斷點。

2026-10-05 17:46