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台股激情創高新台幣相對淡定 匯價連4升收31.788元

中央社／ 記者潘姿羽台北5日電

美國就業數據爆冷，削弱聯準會10月升息的預期，提振市場風險偏好。台股今天收盤突破49700點，強勢創高，劍指5萬點；儘管新台幣兌美元呈現連4升，漲幅相對有限，收盤31.788元，升4.2分，台北及元太外匯市場總成交金額25.89億美元。

美國最新公布的9月非農就業新增人數意外放緩，壓抑市場對聯準會提早升息的預期，美股4大指數同步收紅。台股今天跟進漲勢，盤中大漲1294點，衝上49770點創新高，終場狂漲1236點，收49712點，同創新高。

台股多頭劍指5萬點大關，吸引熱錢大舉回流，外資今天加碼台股新台幣718.96億元，呈現連4買。

台股氣勢如虹，新台幣匯率表現卻相對淡定，今天以31.81元開盤後，盤中最高31.74元、最低31.81元，全日高低交易區間僅7分，股匯市況冷熱有別。

外匯交易員表示，美國非農數據開低，削弱市場升息預期，進而提振股市表現，但美伊戰事持續拉鋸、國際油價居高，支撐美元指數高檔震盪，加上進口商逢低敲進美元，均令新台幣升勢受抑。

外匯交易員進一步指出，台股多頭氣焰高漲，如果本週順利挑戰5萬點大關，可望引領新台幣匯率同步走升，但美元指數維持強勢，新台幣很難升得太快，短線先測試31.650元。

匯價 新台幣 台股

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