合庫力挺國內食品產業 主辦嘉一香食品26.4億元聯貸完成簽約

嘉一香食品股份有限公司26.4億元聯貸案由合作金庫商業銀行擔任統籌主辦銀行暨額度管理銀行，臺灣企銀擔任擔保品管理銀行，且在農業金庫、土地銀行、華南銀行、臺灣銀行、第一銀行及板信銀行等金融機構踴躍參貸下，超額募集1.46倍，並於10月5日完成簽約。合庫協同銀行團共同支持本次聯貸案不僅展現金融業協助企業厚植經營體質、強化產業競爭力，更彰顯對國內糧食供應穩定及農業經濟發展的重視。

嘉一香食品成立逾四十年，為國內重要肉品供應及加工業者，長期深耕豬肉電宰、分切加工及冷鏈物流領域，並建立完整之產銷供應體系，服務對象涵蓋大型連鎖餐飲、量販通路、團膳市場及食品加工業者，在國內肉品市場具重要地位。公司秉持食品安全為核心經營理念，持續強化產品品質管理及追溯制度，並取得CAS、產銷履歷及相關食品安全認證，致力提供消費者安全、健康且值得信賴肉品。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，2025年度聯貸市場排名帳簿管理行名列第二，憑藉專業籌組能力、豐富實務經驗及優異執行績效，為企業量身打造最佳融資架構，協助客戶掌握發展契機、強化市場競爭優勢，深獲客戶高度肯定。在推動企業成長的同時，合庫銀行亦積極落實永續金融理念，透過資金支持企業升級轉型及永續發展策略，攜手客戶共同實踐ESG目標，創造經濟、環境與社會共榮價值，為產業永續發展注入穩健動能。