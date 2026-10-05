景美女中拔河隊今年奪7面金牌 華南銀行持續力挺守護追逐夢想

今年3月「台北世界室內拔河錦標賽」及9月「南非世界室外拔河錦標賽」，以景美女中拔河隊為主要組成的「中華台北代表拔河隊」代表本國出賽，共計榮獲7面金牌，獲得全勝佳績。華南銀行自2018年以來長期支持景美女中拔河隊訓練經費，另外自2023年開始更加碼頒發奪牌激勵獎金，今年在台北小巨蛋舉辦的室內拔河錦標賽，更將激勵獎金加碼提高至1.5倍，以實際獎勵支持金牌留在台灣，今年度僅激勵獎金頒發金額合計已超過百萬元。

華南銀行亦於前日舉辦頒獎儀式暨慶功午宴犒賞辛苦的選手及教練們，同時也邀請立法委員吳沛憶及張雅琳、振興醫院急症醫學部部主任田知學共襄盛舉，華南金控暨華南銀行副董事長林知延於慶功宴中再次肯定景美女中拔河隊的努力與實力，亦表示將持續支持拔河隊經費，讓選手們能更無後顧之憂為夢想努力。

今年初在台灣舉辦的世界室內拔河錦標賽，女子500公斤量級完成4連霸，及將540公斤量級及女子500公斤量級金牌留在台灣，締造地主隊全勝佳績。

而日前南非世界室外拔河錦標賽中，女子540公斤量級、女子500公斤量級及U23女子500公斤量級均獲得5連霸及U19女子480公斤量級獲得4連霸，景美女中拔河隊以卓越的技術和堅定的意志，再次大獲全勝，也成為全場矚目的焦點，亦為世界各國不容小覷的強隊。

林知延表示，華南銀行始終相信，體育不僅能夠培養團隊合作精神，也能促進基層學校發展，長期支持陪同景美女中拔河隊成長與成功，讓我們倍感榮幸。他也提到，大家看到的是拔河隊寫下的榮耀，但是從選手們布滿厚繭的雙手，證明了成功絕對不是偶然，是選手們背後持續付出的汗水與淚水，及教練與學校的用心指導與關懷陪伴。

華南銀行長期支持國內基層體育活動，舉凡棒球、體操、足球、籃球等，善盡企業社會責任，持續紮根基層體育活動，培育台灣體壇的幼苗，站上國際舞台，守護每個孩子熱愛運動、追逐夢想的初衷，更期待能拋磚引玉，喚起大眾對國內體育的關注。