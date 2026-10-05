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台新銀推出LINE理財訂閱服務 助客戶即時掌握基金投資脈動

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
為回應投資人對即時、易懂與個人化資訊的需求，台新銀行於LINE官方帳號推出「理財內容訂閱服務」。台新銀行／提供
為回應投資人對即時、易懂與個人化資訊的需求，台新銀行於LINE官方帳號推出「理財內容訂閱服務」。台新銀行／提供

在市場波動加劇、資訊來源日益分散的環境下，投資人雖然可以輕易取得市場消息，卻未必能有效轉化為投資決策。根據台新銀行基金用戶訪談研究指出，近4成基金客戶即使已鎖定感興趣的市場或產業，仍因不熟悉基金標的挑選而停留在觀望階段，顯示投資意向與實際交易存在斷點。

為回應投資人對即時、易懂與個人化資訊的需求，台新銀行於LINE官方帳號推出「理財內容訂閱服務」。服務上線以來訂閱客戶數快速成長，近三個月成長179%，顯示LINE正成為金融機構深化投資服務與客戶互動的重要平台。「理財內容訂閱服務」提供用戶每月投資關鍵3件事，並整合配息行事曆、同類型基金績效等資訊，同時更透過AI智能行銷平台，將專業投資報告即時轉譯為短影音與圖文，以淺顯易懂的內容幫助客戶掌握投資趨勢。

而服務不只著重投資前的內容提供，也延伸至投資後的追蹤，台新銀行運用「RICHIE」AI模型整合客戶投資偏好與持有部位，提供基金淨值較高低點提醒等個人化服務，協助客戶將市場訊息連結至自身資產配置。台新銀行進一步觀察，多數客戶收到提醒後，會於14天內主動檢視或調整資產配置，這也反映出數位理財服務正由過去以商品推播為主的模式，逐步轉向投資後管理與持續陪伴，透過在適當時點提供個人投資部位相關資訊，可降低客戶篩選市場訊息的時間成本，並提升客戶定期檢視資產配置的意願。

為鼓勵更多客戶體驗數位理財服務，台新銀行將於10月13日晚間7點，在LINE官方帳號舉辦「基金理財直播」，邀請財經主持人葉芷娟、基金教母蕭碧燕及宏利投信專家，聚焦市場劇烈波動下的投資策略調整、債券投資時點，以及股債配置等三大議題。直播亦將開放觀眾線上即時提問，與專家交流，協助投資人於市場波動中建立更清晰的配置邏輯與決策方向。

此外，台新銀行10月同步推出LINE官方帳號個人化服務綁定活動。活動期間首次完成LINE個人化服務綁定者，即可獲得LINE POINTS 1點，並有機會抽中日本雙人來回機票。

台新銀行已連續9年獲得《財訊》財富管理大獎「最佳財富管理」肯定，其中「理財內容訂閱服務」今年亦獲《數位銀行家》頒發「臺灣最佳客戶體驗商業模式獎」及「臺灣最佳數位通路傑出客戶體驗獎」雙項肯定，展現台新銀行持續深化數位理財與客戶體驗創新的成果。

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