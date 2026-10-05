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富邦人壽TIS實際達177% 蔡明興：考慮取消過渡措施

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金控董事長蔡明興出席第六屆蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮。記者張文玠／攝影
富邦金控董事長蔡明興出席第六屆蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮。記者張文玠／攝影

富邦人壽新一代清償能力制度（TIS）資本成績單實際數字曝光。富邦金（2881）董事長蔡明興5日表示，富邦人壽上半年採用過渡措施後的TIS資本適足率實際為177%，他透露，富邦人壽其實應該不太需要採用過渡措施，公司正在考慮取消採用過渡措施。

第六屆「蔡萬才台灣貢獻獎」5日舉行贈獎典禮，蔡明興會後接受媒體訪問時，針對富邦人壽TIS資本適足率及過渡措施透露最新規劃。

台灣保險業2026年正式接軌TIS，取代過去的風險資本額制度（RBC），TIS可視為壽險公司的「資本安全墊」，衡量保險公司手上資本能否承受投資、利率、信用及保險等各項風險，法定合格標準為100%，比率愈高，代表資本緩衝相對愈厚。

根據壽險業最新揭露的今年6月底TIS，20家壽險公司全數站上100%法定合格線，其中富邦人壽公告TIS為140%，並註記採用選擇性過渡措施。不過，富邦人壽採用過渡措施後實際計算出的TIS，明顯高於目前對外揭露的140%。

蔡明興表示，依照現行金管會的規定，揭露上限只能寫到目標值，不能超過，導致外界只看得見富邦人壽TIS為140%。但若是壽險公司取消採用過渡措施的話，就可以宣布原本的資本適足率，「比如說富邦人壽TIS是177%，我們就可以宣布」。

蔡明興透露，其實富邦人壽資本結構強健，應該是不需要採用過渡措施的，因此公司正在考慮明年取消採用過渡措施，屆時就可公布實際數字。

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