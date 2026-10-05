快訊

外資買超718億元！狂買這兩種ETF 買超前三名都逾10萬張

再爆徐佳青讓愛子假冒「攝影官」出訪 民眾黨團：立刻停職、依法究責

端木正涉柯文哲案全認罪 律師駁「惡性重大」拚減刑：算便宜行事

聽新聞
0:00 / 0:00

央行公布外匯存底9月為6007.45億美元 減11.59億美元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行外匯局長蔡炯民表示，外資9月匯出，央行調節，導致9月外匯存底為6007.45億美元，減少11.59億美元。圖／央行提供
央行外匯局長蔡炯民表示，外資9月匯出，央行調節，導致9月外匯存底為6007.45億美元，減少11.59億美元。圖／央行提供

中央銀行今（5）日公布，9月底我國外匯存底為6007.45億美元，較上月底減少11.59億美元，仍守住6000億美元大關。另一方面，外資持有國內股債及新台幣存款合計增至1兆9272億美元，約當外匯存底321%，較8月底309%提高12個百分點。

央行指出，9月外匯存底變動主要有三項因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。由於外匯存底以美元計價，持有的非美元資產會隨匯率變動產生折算差額，投資收益及匯市調節也會影響月底金額。

此外，應美國財政部要求，央行也公布今年第2季賣匯44.5億美元，較第1季的125.9億美元明顯減少，上半年共在外匯市場賣匯逾170億美元。

外匯局長蔡炯民表示，外資9月在台股賣超，有部分資本利得匯出，因此央行為維持外匯市場秩序有進場調節。

值得關注的是，外資在台資產規模與外匯存底呈現不同走勢。9月底外資持有國內股票、債券市值及新台幣存款1兆9272億美元，較8月底的1兆8610億美元增加662億美元，增幅約3.56%，與外匯存底的比值升至3.21倍。

至於對聯準會的看法，蔡炯民說，初步觀察，今年還有可能再升息1次，不過10月升息機率不大，左右聯準會政策走向的則是美國通膨與就業數字。

央行 匯率 外匯市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

9月底外匯存底金額為6007.45億美元 月減11.59億美元

央行連續二季淨賣匯 第2季44.5億美元、上半年170億美元

台幣單月重貶1.86角

大陸央行有望增黃金儲備

相關新聞

台新銀推出LINE理財訂閱服務 助客戶即時掌握基金投資脈動

在市場波動加劇、資訊來源日益分散的環境下，投資人雖然可以輕易取得市場消息，卻未必能有效轉化為投資決策。根據台新銀行基金用戶訪談研究指出，近4成基金客戶即使已鎖定感興趣的市場或產業，仍因不熟悉基金標的挑選而停留在觀望階段，顯示投資意向與實際交易存在斷點。

富邦人壽TIS實際達177% 蔡明興：考慮取消過渡措施

富邦人壽新一代清償能力制度（TIS）資本成績單實際數字曝光。富邦金（2881）董事長蔡明興5日表示，富邦人壽上半年採用過渡措施後的TIS資本適足率實際為177%，他透露，富邦人壽其實應該不太需要採用過渡措施，公司正在考慮取消採用過渡措施。

央行公布外匯存底9月為6007.45億美元 減11.59億美元

中央銀行今（5）日公布，9月底我國外匯存底為6007.45億美元，較上月底減少11.59億美元，仍守住6000億美元大關。另一方面，外資持有國內股債及新台幣存款合計增至1兆9272億美元，約當外匯存底321%，較8月底309%提高12個百分點。

央行連續二季淨賣匯 第2季44.5億美元、上半年170億美元

央行今公布第二季買賣外匯淨額為淨賣匯44.5億美元，連續2季淨賣匯，累計上半年淨賣匯為170億美元。

凱基人壽攜手凱基投信 「活利鑫動」新增 TEAM 類全委帳戶

台灣正式邁入超高齡社會，隨著平均壽命持續延長，退休後的人生可能長達二、三十年，如何兼顧保障、資產累積與退休現金流，已成為現代人不可忽視的重要課題。為提供更多元的資產配置選擇，凱基人壽再度攜手凱基投信，於「凱基人壽活利鑫動變額壽險」及「凱基人壽活利鑫動變額年金保險」新增「凱基台灣TEAM全權委託管理帳戶（台幣）」，協助保戶透過專家代操的類全委帳戶，進行長期資產配置規劃。

央行364天期存單利率回落 1.602%較前次下滑4.1基點

中央銀行5日標售364天期定期存單新台幣1,100億元，吸引市場投標金額達2,399.5億元，投標倍數2.18倍，得標比率45.84%；本次得標加權平均利率為1.602%，較前次標售的1.643%下滑4.1個基本點，顯示市場資金需求及利率預期出現變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。