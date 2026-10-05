央行公布外匯存底9月為6007.45億美元 減11.59億美元

中央銀行今（5）日公布，9月底我國外匯存底為6007.45億美元，較上月底減少11.59億美元，仍守住6000億美元大關。另一方面，外資持有國內股債及新台幣存款合計增至1兆9272億美元，約當外匯存底321%，較8月底309%提高12個百分點。

央行指出，9月外匯存底變動主要有三項因素，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節。由於外匯存底以美元計價，持有的非美元資產會隨匯率變動產生折算差額，投資收益及匯市調節也會影響月底金額。

此外，應美國財政部要求，央行也公布今年第2季賣匯44.5億美元，較第1季的125.9億美元明顯減少，上半年共在外匯市場賣匯逾170億美元。

外匯局長蔡炯民表示，外資9月在台股賣超，有部分資本利得匯出，因此央行為維持外匯市場秩序有進場調節。

值得關注的是，外資在台資產規模與外匯存底呈現不同走勢。9月底外資持有國內股票、債券市值及新台幣存款1兆9272億美元，較8月底的1兆8610億美元增加662億美元，增幅約3.56%，與外匯存底的比值升至3.21倍。

至於對聯準會的看法，蔡炯民說，初步觀察，今年還有可能再升息1次，不過10月升息機率不大，左右聯準會政策走向的則是美國通膨與就業數字。