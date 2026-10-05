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玉山銀行統籌 泰金寶科技、泰電通3.9億美元永續連結聯貸案

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控董事長黃男州（右）與金寶集團董事長許介立（左）共同完成3.9億美元永續連結聯貸案簽約。圖／玉山金控提供
玉山金控董事長黃男州（右）與金寶集團董事長許介立（左）共同完成3.9億美元永續連結聯貸案簽約。圖／玉山金控提供

玉山銀行統籌主辦金寶集團旗下泰金寶科技暨泰金寶電通美金3.9億元永續連結聯貸案，於5日完成簽約，由玉山金控董事長黃男州與金寶集團董事長許介立共同出席見證。本案原訂籌組金額為3億美元，由玉山銀行擔任統籌暨管理銀行，匯聚兆豐銀行、台新銀行等10家金融機構共同參與，獲得1.62倍超額認購，最終以3.9億美元完成。

玉山持續打造具特色的亞洲區域型銀行，提供企業授信、貿易融資、現金管理等跨境服務，本聯貸案資金為協助企業擴充全球產能、充實中期周轉金，以及整合銀行借款，導入三項永續指標作為授信合作的共同目標。此次聯貸順利完成，不僅展現玉山對企業集團的穩健經營與產業前景的高度認同，也見證了金融機構對推動永續發展策略的信心與支持。

泰金寶科技為專業電子製造服務（EMS）大廠，2001年於泰國掛牌上市(2003年另於台灣發行TDR)，作為台商前進東南亞的先行者，以泰國為核心布局全球26處製造據點。集團現積極投入高附加價值新品研發，整合研發設計、全球製造、智慧工廠、能源效率、低碳技術、治理及供應鏈管理等核心能力，轉型為提供系統化解決方案的策略夥伴，協助客戶提升產業競爭力。隨AI產業蓬勃發展，近年也切入雲端伺服器業務，結合新技術夥伴開發量子位元控制系統，將提升集團營運新動能。

玉山銀行積極連動台商全球供應鏈移動腳步，深化海外據點布局，在11個國家地區設有超過36個營業據點。除美國洛杉磯、香港、新加坡、日本及澳洲等分行外，陸續新增達拉斯辦事處、大阪出張所，並規劃設立印度孟買及加拿大多倫多分行，進一步擴大北美與南亞服務版圖，透過「由點連線、由線成面」策略，強化跨境金融服務能力，成為台灣企業走向世界最值得信賴的跨境金融夥伴。

泰金寶 玉山銀行 玉山 聯貸案

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