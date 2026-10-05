凱基人壽攜手凱基投信 「活利鑫動」新增 TEAM 類全委帳戶

台灣正式邁入超高齡社會，隨著平均壽命持續延長，退休後的人生可能長達二、三十年，如何兼顧保障、資產累積與退休現金流，已成為現代人不可忽視的重要課題。為提供更多元的資產配置選擇，凱基人壽再度攜手凱基投信，於「凱基人壽活利鑫動變額壽險」及「凱基人壽活利鑫動變額年金保險」新增「凱基台灣TEAM全權委託管理帳戶（台幣）」，協助保戶透過專家代操的類全委帳戶，進行長期資產配置規劃。

「凱基台灣TEAM帳戶」採股七債三的長期目標配置策略，聚焦累積型基金及ETF，並以台股為核心布局，搭配海外股票及債券資產，透過多元資產配置兼顧成長潛力與風險管理，讓保戶有機會參與市場成長。

面對長壽時代多元且持續變化的退休需求，退休規劃已不再只是資產累積，更需同步考量保障需求與未來現金流安排。凱基人壽從不同人生階段的需求出發，透過「活利鑫動」雙平台，分別對應壽險保障與退休準備兩大需求，連結凱基投信類全委帳戶，讓保戶可依自身風險屬性、財務目標與退休規劃彈性選擇，提前為長壽人生做好準備。

「凱基台灣TEAM帳戶」可同時連結「活利鑫動」雙平台商品，採新臺幣收付，最低目標保險費30萬元即可享有專業代操服務。其中，「凱基人壽活利鑫動變額壽險」兼具壽險保障與資產配置功能，讓保戶在進行長期資產配置的同時，也能兼顧自身及家庭所需的壽險保障；「凱基人壽活利鑫動變額年金保險」著重退休準備，助民眾及早規劃長壽時代退休生活。

凱基人壽表示，面對超高齡社會帶來的人口結構變化，退休準備已從單純的資產累積，逐步延伸至保障規劃及資產配置等面向。凱基人壽秉持「我願意+1」精神，持續從不同世代及人生階段的需求出發，結合保險保障與專家代操服務，協助民眾及早規劃退休藍圖，以更具彈性的方式累積未來實力，迎向長壽新人生。