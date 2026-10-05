央行364天期存單利率回落 1.602%較前次下滑4.1基點

中央銀行5日標售364天期定期存單新台幣1,100億元，吸引市場投標金額達2,399.5億元，投標倍數2.18倍，得標比率45.84%；本次得標加權平均利率為1.602%，較前次標售的1.643%下滑4.1個基本點，顯示市場資金需求及利率預期出現變化。

央行此次364天期定期存單原訂於6日發行，今日提前完成開標。從投標情況來看，市場資金仍積極參與央行長天期存單標售，總投標金額超過發行額1倍以上，但得標比率不到5成。

央行今年第4季已調整定期存單操作策略，其中364天期定期存單每月標售金額由第3季的1,200億元下調至1,100億元，單月減少100億元。

值得注意的是，央行近期存單操作呈現「先減後增」的變化。9月以來，央行曾大幅減發定期存單，使未到期存單餘額一度降至約5.9兆元，之後因中秋連假後市場資金回流，央行連續多個交易日增發存單，未到期餘額重新回升。

市場人士指出，近期央行存單利率變化仍須搭配銀行體系資金情勢觀察。雖然364天期存單得標利率本次回落，但利率仍高於1年期定存水準，顯示央行目前貨幣政策立場仍偏緊，存單仍是調節銀行體系餘裕資金的重要工具。