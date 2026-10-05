日圓區間波動 外銀：這價位面臨官方干預疑慮壓力區

日圓匯價目前徘徊於157至158區間，外銀指出，158.50附近面臨官方干預疑慮所帶來的阻力。東京核心消費者物價指數（CPI）9月年增2.7%，高於市場預期，進一步支持日本央行持續推動貨幣政策正常化。

渣打銀行指出，美元兌日圓仍受利差因素影響而波動，在上周五美國非農就業數據公布後，自157以下反彈，主要受美債殖利率回穩及市場風險偏好改善帶動。預期日本央行每季升息一次至2027年第2季，之後可能暫停升息，並逐步縮小與美國之間的利差。

外匯專家李其展表示，日圓目前延續156~159的偏弱震盪格局，由於日本央行成員對進一步升息還沒有共識，較難期待短時間內比美國聯準會更鷹派，需等待日本央行再有新消息釋出，否則日圓持續整理的機會比較大。