獨／最後一哩路完成 華南永昌投信工會高票通過公股版員工安置計畫

公股投信四合一計畫有新進度。據了解，華南永昌工會今日上午再度進行員工安置方案投票，工會成員36人中，35人投票，並以34張贊成票對1張反對票，讓公股已有共識版本的員工安置計畫方案壓倒性過關。員工安置計畫的最後一哩路終於完成，接下來將可進行後續的第一金、合庫、華南、兆豐等4家公股金控、投信召開臨時董事會議決，並送金管會的最後程序。

據知情人士指出，這次華南永昌工會理事長杜秋燕在周末假期充分與會員協商，而由華南永昌投信工會在了解大多數員工支持公股版的員工安置計畫的意向之外，願意再召開員工大會來重新討論、議決方案，也可見得該工會相當理性，成為未來合併案勞資協商的良好範例。

尤其先前的員工安置計畫討論過程中，所通過的第一金投信版本歷經7次的修正，除了展現華南永昌、合庫工會、第一金投信工會的努力之外，兆豐投信雖未有工會，但在勞資協商時亦充分表達意見，而第一金投信願意配合作多次修正，也展現出對於這次「四合一」的審慎以及對員工意見的高度重視。