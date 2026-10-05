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金價4,100美元保衛戰！升息預期大降暫獲喘息 反彈先看「這關」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
金價示意圖。法新社
金價示意圖。法新社

國際金價歷經9月大幅修正後，10月暫時守住每英兩4,100美元，但反彈力道仍受到高利率環境壓抑。最新報價顯示，5日盤中最高4,163.15美元、最低4,136.55美元。

金價9月表現疲弱，現貨黃金單月重挫逾6%，聯準會（Fed）9月升息1碼後，市場原先一度押注10月將再度升息，帶動美元與美債殖利率走高，也成為黃金最大壓力。不過，進入10月後升息預期明顯降溫，美國8月PCE物價指數年增3.4%，低於市場預期的3.7%，加上9月非農就業報告遠低於預期，市場預估10月升息機率已從一周前近七成大幅降至約三成。

隨著Fed升息壓力減輕，美債殖利率自高檔回落，讓黃金獲得喘息空間，但殖利率仍處相對高檔，意味金價上方壓力尚未完全解除。中長線則仍有央行買盤支撐，中國人民銀行8月增持黃金逾20公噸，顯示金價回檔並未完全削弱官方部門需求。

短線來看，4,100美元仍是黃金重要下檔防線，向上則先觀察4,200美元能否重新站穩。近五日金價雖曾突破4,200美元，但隨即拉回，顯示此處賣壓仍重；若升息預期持續降溫、美元及美債殖利率回落，才有利金價進一步擺脫9月以來的弱勢格局。

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