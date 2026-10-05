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凱基銀「安心購」獲運動部核准 打造健身產業履保機制

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

近年政府積極推動全民健康及規律運動，鼓勵民眾養成運動習慣，進而帶動健身及運動服務市場持續成長。凱基銀行長期支持國內各項運動發展，也積極關注在運動及健身產業長期面臨的預付型課程消費糾紛等議題。

凱基銀行「安心購 Trust Buy」從強化消費者權益保護，提供合作商家創新的交易核銷機制，近日正式獲運動部核准納入健身教練服務定型化契約履約保障機制，成為健身產業全新的履約保障選擇，透過金融科技創新建立「有履約、才撥款」的交易模式，不僅強化消費者權益保護，更為運動產業健全發展建立新典範。

凱基銀行表示，此次獲運動部核准納入履約保障新機制，代表創新金融科技模式在消費者保障、履約管理及產業管理上的價值獲主管機關認可。

凱基銀行「安心購 Trust Buy」相較於傳統履約保證或信託專戶機制，透過專利核銷技術，將資金流與實際服務履約進度連結，在兼顧消費者權益與商家營運需求下，提供更具效率與彈性的履約保障方案。未來可望成為預付型服務市場的重要參考模式，協助產業建立更透明及可持續的發展環境。

凱基銀行指出，以健身教練課程為例，透過凱基銀行「安心購 Trust Buy」履約保障新機制，消費者每次完成課程後，經簡訊驗證核銷，凱基銀行才會將相應款項撥付予業者；若尚未使用的課程需辦理退費，也可依相關機制處理。透過透明且可追蹤的交易流程，有效降低履約風險及消費爭議，讓消費者能更安心選購預付型服務，也有助商家建立更具公信力的服務體驗。

凱基銀行指出，「安心購 Trust Buy」自推出以來，已逐步導入健身、美容及醫美等預付型消費場域，累積服務數千名消費者，協助商家建立更透明的履約管理機制。

實際運作經驗顯示，有助提升消費者對預付型服務的信任與購買意願，並降低交易過程中的資訊不對稱與履約疑慮。隨著健身產業率先獲得主管機關認可，相關模式未來亦有機會延伸至更多預付型服務產業，進一步擴大消費保障效益。

凱基銀行「安心購 Trust Buy」已取得中華民國新型專利認證，並榮獲國家品牌玉山獎最佳產品類、FCA創新商務獎最佳商業模式創新獎，及旺旺中時金融服務評鑑大賞創新平台獎等多項大獎肯定，展現市場及專業評審對其創新價值的認同。未來，凱基銀行將持續透過金融科技創新深化消費者保障機制，打造更安全、透明且值得信賴的預付消費環境，並攜手產業夥伴共同推動預付產業健全發展。

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