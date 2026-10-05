台股挑戰5萬點大關 00981A 盤中勁揚近4%、近半年股價漲幅稱冠

在上周美股科技及半導體類股漲勢激勵下，5日台股盤中最高飆上49,770.66點，朝5萬點大關挺進，主動式ETF同步歡慶，普遍開出紅盤，其中，主動式ETF「股王」主動統一台股增長（00981A）早盤漲幅逼近4%，近半年股價漲幅也居同類型ETF之冠，持續受到市場關注。

自第2季以來，雖受到美伊戰事、油價等利空因素影響下造成台股拉回修正，但在AI需求與半導體供應鏈投資動能支撐下，第3季指數再度走高，盤面類股輪動加快，更加考驗主動式ETF操作實力。

盤點近半年來股價漲幅前五名的主動式ETF，漲幅表現均勝過同期大盤的48.80%表現，有機會成為第4季舞台要角，依序為：00981A 55.49%、主動中信台灣卓越（00995A）54.44%、主動兆豐台灣豐收（00996A）53.60%、主動復華未來50（00991A）51.5%、主動野村台灣50（00985A）51.10%。

進一步觀察籌碼表現，主動式ETF股王00981A持續受到外資資金青睞，已獲外資連三買，近三日外資買超張數超過12萬張，為外資買超上市櫃個股排行中第二名，僅次同門「師弟」主動統一升級50（00403A）的17萬張。外資近日買超動向，也顯示在台股高檔震盪、類股輪動加快之際，外資除透過大型權值股布局外，更透過主動式ETF參與具成長動能的產業與個股機會。

展望後市，統一投信投研團隊表示，隨AI需求持續發酵、半導體供應鏈擴大投資，加上電子產業備貨動能延續，市場基本面仍可望獲得支撐。產業配置方面，持續看好先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸及散熱等具長期成長趨勢的領域。不過，考量目前指數位處相對高檔，短線行情仍可能受利率變化、國際局勢及類股輪動等因素干擾而震盪。建議投資人可回歸企業基本面及獲利能見度，並透過定期定額布局主動式ETF，掌握市場長期投資機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。