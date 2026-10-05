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元大人壽攜犯防中心 提升校園、高齡「詐騙免疫力」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大人壽攜手「財團法人金融法制暨犯罪防制中心」針對青少年及高齡兩大防詐脆弱族群，啟動校園及社區防詐巡迴講座。圖／元大人壽提供
元大人壽攜手「財團法人金融法制暨犯罪防制中心」針對青少年及高齡兩大防詐脆弱族群，啟動校園及社區防詐巡迴講座。圖／元大人壽提供

面對日益猖獗且手法日新月異的詐騙犯罪，元大人壽積極響應政府打詐政策，從內部風控到外部宣導，全方位建構阻詐防護網。近期更攜手「財團法人金融法制暨犯罪防制中心」，鎖定青少年及高齡兩大防詐脆弱族群，啟動校園及社區防詐巡迴講座，期盼透過雙方合作，深入校園與社區，提升民眾識詐能力，建立全方位的社會防詐安全網。

針對兩大防詐脆弱族群，此宣導合作案共規劃30多場「青春無詐．理財有道－校園反詐騙講座」及20場「神盾守護．樂齡無詐－銀髮防詐守護講座」。10月2日於大安高工舉辦的「青春無詐．理財有道－校園反詐騙講座」，特別邀請到刑事局偵查員許博彥參與宣導，透過實際案例分享，向青少年揭露當前最常見的詐騙手法，以提升其防範意識，避免資訊管道多元的年輕族群落入詐騙陷阱。當天保險局主任秘書劉純斌、大安高工校長楊益强、犯防中心總經理王遠平以及元大人壽總經理翁志宏也都到場響應，共吸引了200多位學生共同參與。

元大人壽表示，高齡族群與在校學生往往因資訊落差或社會經驗不足，成為詐騙集團最常伺機下手的兩大高風險族群。此次特別與具備專業金融法制背景的犯防中心強強聯手，希望能發揮金融保險的專業，兼顧法制專業與實務經驗，將複雜的防詐觀念轉化為簡單易懂的日常防護心法，全面提升社會大眾的「詐騙免疫力」，展現元大人壽守護民眾資產安全的堅定決心。

元大人壽長期深耕普惠金融與社會公益，對於反詐騙宣導不遺餘力，持續舉辦多元化的防詐宣導活動，過去包括深入校園推廣專屬年輕世代的「金融素養課程」，並透過「元氣防詐列車」系列活動提升一般民眾的識詐能力，同時長期舉辦「樂齡守護列車」深入全臺鄰里社區、日照與公托機構，教導長輩們正確使用網路並識別金融詐騙，更與嘉義市政府警察局合作編製「元大人壽防詐秘笈」，將反詐騙知識推廣至更多民眾，透過實體關懷與打造的金融知識防護網，實際守護民眾資產安全。

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